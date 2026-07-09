Lo que refleja Toyota en México

El 7 de noviembre de 2024, Toyota anunció una inversión de 1,450 millones de dólares para producir una nueva generación de Tacoma y Tacoma híbrida. El anuncio se realizó dos días después de que Trump ganó la elección presidencial. Reafirmaba la confianza de la automotriz japonesa en México, pese a que, durante su campaña, Trump había mencionado una y otra vez que aplicaría aranceles a rajatabla. Muchos se tranquilizaban diciendo que lo mismo había ocurrido cuando llegó por primera vez a la Casa Blanca: en ese entonces hizo mucho ruido sobre salirse del TLCAN y, al final, todo terminó con el T-MEC. Sin embargo, ya era obvio que Trump, en su regreso, sería más radical por dos razones: primero, porque estaba muy resentido por la elección de 2020, en la que, según él, le hicieron fraude; y segundo, porque aprendió de su primer mandato que debía contratar “yes men”.

DECISIÓN DEL PASADO

La decisión de Toyota de llevarse la producción de Tijuana a Texas no se tomó la semana pasada, cuando la Representación Comercial de Estados Unidos formalizó que no renovaría el T-MEC en automático. Esa decisión se habrá formulado entre la elección de Trump, en noviembre de 2024, y a más tardar el 2 de abril, cuando el presidente estadunidense anunció una nueva ronda de aranceles para todo el mundo, en lo que llamó Liberation Day. Antes de abril ya había anunciado que a los vehículos producidos en México y Canadá les cobraría un arancel de 25% sobre el contenido no estadunidense, bajo la sección 232. El problema son las decisiones que las empresas automotrices evalúan hoy y las que tomarán en los próximos meses. Dependerán de las señales que surjan después de la ronda del 20 de julio, en la medida en que el equipo de Economía logre reducir el arancel automotriz por debajo de 15% que se cobra a los vehículos japoneses o europeos.

DECISIONES PRESENTES

De acuerdo con datos del Inegi y de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), entre enero y junio se produjeron un millón 996 mil unidades y se exportaron un millón 689 mil. Las exportaciones cayeron 1.38% y, en el caso específico de Toyota, 4.2 por ciento. Según el Inegi, en sus plantas de Tijuana y Apaseo el Grande la empresa japonesa exportó 134 mil unidades, Tacoma y Tacoma híbridas, con Estados Unidos como principal mercado, con una participación de 92 por ciento. A partir de ahora, para los liderazgos nacionales de las armadoras será muy difícil convencer a sus oficinas globales de los méritos de desplegar inversión en México e incluso algunos deberán encoger la producción. Iván Espinosa, CEO global de Nissan, dijo en entrevista el 1 de julio que los aranceles dificultan vender la gama de vehículos que producen en México, y que estaban viendo cómo mitigar ese efecto para llevar vehículos accesibles.

IRREVERSIBLE

El problema es que, una vez tomadas esas decisiones, la reducción del sector automotriz mexicano será un proceso de varios años, difícil de revertir aun cuando Donald Trump no esté en la Casa Blanca. El daño impacta a 4% del PIB y a más de 4 millones de empleos directos e indirectos. Una historia que no se ha contado mucho es la del sector de las autopartes, que no ha tenido aranceles y que entre enero y abril incrementó 10% su producción, con un valor de 41,973 millones de dólares. La postura de Estados Unidos frente al T-MEC no es catastrófica, pero es estructuralmente debilitante para el sector automotriz, de acero y de aluminio.