Cuauhtémoc Cárdenas, el honor de un legado

Lázaro Cárdenas hizo de la soberanía y la justicia social un programa de gobierno. Cuauhtémoc convirtió la lucha democrática en una causa nacional. Ambos dieron contenido a un apellido que pertenece a la memoria colectiva de México. Honrarlo exige asumir sus principios y demostrar, con hechos, la responsabilidad de continuarlos.

La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano convoca al reconocimiento de un hombre respetado y querido, cuya autoridad trascendió partidos y generaciones. Su estatura nació de la congruencia, la sobriedad y la disposición a escuchar. Fue un referente para quienes entendieron la política como compromiso con el país.

El general Lázaro Cárdenas, presidente entre 1934 y 1940, impulsó el reparto agrario, respaldó a trabajadores y campesinos, y recibió a republicanos españoles perseguidos. La expropiación petrolera convirtió la soberanía en una decisión jurídica y económica. El IPN, la CFE y el INAH expresaron una convicción: México necesitaba conocimientos, energía y memoria para construir su porvenir.

Las normales rurales, anteriores a su presidencia y fortalecidas por el cardenismo, llevaron esa visión al campo. Educar significaba abrir oportunidades y combatir la desigualdad desde sus raíces.

Cuauhtémoc recibió aquella herencia y construyó una obra propia. Ingeniero civil por la UNAM y gobernador de Michoacán entre 1980 y 1986, conoció al régimen antes de desafiarlo. La Corriente Democrática, la ruptura con el PRI y su candidatura de 1988 transformaron una inconformidad extendida en una fuerza nacional.

El Frente Democrático Nacional respaldó su candidatura; el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional fue uno de sus integrantes. El PRD nació el 5 de mayo de 1989 de una confluencia de movimientos, organizaciones y ciudadanos.

En 1997 ganó la primera elección directa para gobernar el Distrito Federal. Su contribución rebasó los cargos: abrió caminos para la alternancia y fortaleció la conciencia sobre el valor del voto. Su vínculo con la UNAM fue parte sustantiva de su identidad. Encontró en estudiantes, profesores e investigadores interlocutores para discutir soberanía, desarrollo y democracia. Esa relación se extendió a otras universidades y espacios académicos del país, donde su presencia alentaba el debate y el encuentro entre generaciones.

Su vida pública mantuvo una dimensión nacional: recorridos, reuniones con organizaciones sociales, encuentros ciudadanos y conversaciones con jóvenes. Su trayectoria ofrecía memoria; su interlocución con las nuevas generaciones daba actualidad a sus causas. Fue un hombre cuya presencia despertaba respeto y afecto, capaz de reunir a personas de distintas ideas alrededor de preocupaciones comunes.

Su renuncia al PRD en 2014 y sus diferencias con gobiernos posteriores expresaron independencia de criterio. Sostener convicciones, incluso frente a antiguos compañeros, fortaleció una autoridad moral reconocida por aliados y adversarios.

Sus hijos, Lázaro, Cuauhtémoc y Camila Cárdenas Batel, recibieron una memoria familiar de enorme significado público. Cada trayectoria debe acreditar sus méritos: el parentesco transmite historia; la autoridad se construye mediante la conducta.

La misma exigencia corresponde a quienes crecieron junto a un dirigente. Secretarios particulares, asesores y operadores pueden desempeñar tareas valiosas. La confianza recibida se honra cuando produce capacidad, servicio y resultados propios.

El abuso comienza cuando la cercanía se convierte en patrimonio político: haber administrado una agenda o una puerta se presenta como derecho a cargos, candidaturas e influencia. Quienes usufructúan un legado sin acreditar contribuciones propias convierten la generosidad de otro en privilegio permanente.

Cuauhtémoc dejó la medida: recibió un apellido histórico y construyó su propia autoridad. Honrarlo exige defender la educación pública, la soberanía y la justicia social, escuchar a los jóvenes y rendir cuentas. Quienes crecieron bajo su sombra deben demostrar cuánto pueden aportar con luz propia.