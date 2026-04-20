La participación de Claudia Sheinbaum Pardo en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona y Madrid, constituyó un acto de afirmación soberana con implicaciones jurídicas y políticas de alcance global. En dicho foro convergieron liderazgos de primer orden, entre ellos el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez. La intervención de la mandataria mexicana no se limitó a la representación protocolaria del Estado, sino que proyectó una posición doctrinal consistente con los principios rectores del derecho internacional público, situando a México como un sujeto activo en la redefinición del orden democrático global.

En términos sustantivos, su mensaje articuló una tesis clara: la democracia contemporánea exige ser comprendida no sólo como un mecanismo de acceso al poder, sino como un sistema integral orientado a la garantía de derechos, la justicia social y la equidad entre naciones. Bajo esta premisa, enfatizó la necesidad de erradicar prácticas de coerción económica, intervenciones indirectas y esquemas de subordinación que vulneran la libre determinación de los pueblos. Su posicionamiento se inscribe en una lectura garantista del orden internacional, en la que la legitimidad democrática se vincula inexorablemente con el bienestar colectivo.

Con una intervención de alto nivel, caracterizada por rigor conceptual, firmeza política y solvencia jurídica, la PRESIDENTA delineó una agenda multilateral sustentada en los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de controversias. Reivindicó el derecho inalienable de los Estados a preservar su soberanía y a rechazar cualquier forma de bloqueo, guerra o injerencia carente de fundamento legal. Esta actuación la posiciona, en términos de influencia política global, entre las cinco mujeres con mayor gravitación en la escena internacional, no por un reconocimiento retórico, sino por la consistencia de su doctrina y la eficacia de su interlocución.

Desde una perspectiva estratégica, la participación de México en estos espacios no sólo reviste importancia simbólica, sino que responde a la necesidad de construir alianzas y bloques de cooperación entre Estados que compartan una visión convergente: un orden internacional más justo, solidario y orientado al bienestar como premisa universal. La articulación de estos bloques no implica confrontación, sino equilibrio; no supone aislamiento, sino interdependencia bajo reglas equitativas. En ese sentido, la diplomacia mexicana se proyecta como un instrumento de cohesión internacional, capaz de incidir en la configuración de un sistema más incluyente y menos asimétrico.

Enarbolando la restitución plena de las relaciones internacionales y políticas con el gobierno español y los representantes del Estado de España, México reafirma una vinculación histórica que trasciende coyunturas: siglos de historia compartida, una profunda interrelación cultural, afinidades en la tradición jurídica, coincidencias en prácticas sociales, así como un intercambio económico y gastronómico que ha enriquecido a ambas naciones. Esta convergencia se sustenta, además, en el respeto mutuo y en una visión común de desarrollo político, económico y social, lo que permite reconfigurar la relación bilateral sobre bases de igualdad soberana, cooperación estratégica y entendimiento recíproco.

Los discursos de sectores de la ultraderecha en España, que encuentran un paralelismo evidente con ciertas expresiones de la oposición mexicana, reproducen narrativas de descalificación sistemática, lenguaje de confrontación y una visión política anclada en esquemas superados por la evolución del derecho internacional y las exigencias contemporáneas de la humanidad. En este contexto, la oposición mexicana, al igual que la española, identificada con las peores causas, evidencia un progresivo desgaste: cada vez cuentan con menos seguidores y menor coincidencia social con sus postulados, configurándose como expresiones políticas asociadas a la confrontación permanente, la violencia verbal, la misoginia y la discriminación, rasgos propios de una lógica regresiva más cercana a concepciones de la Edad Media que a un orden democrático moderno. En última instancia, dichas posiciones resultan incongruentes con los desafíos históricos, sociales y jurídicos que enfrenta la comunidad internacional, colocándose al margen de una comprensión cronológicamente coherente del desarrollo político y humano.