La manzana que no quiere el Kremlin

El pasado 7 de agosto, el partido político ruso cercano al Kremlin, Ródina (Madre Patria), presentó una demanda contra el único partido político anti-guerra y socioliberal ruso, Yabloko (Manzana). La demanda tenía que ver con las acciones por parte de Yabloko al infringir los derechos de autor de imágenes, canciones y frases durante su más reciente campaña política, como también, de realizar actividades extremistas, estar en contra de la guerra con Ucrania y recibir financiamiento extranjero. El fin real de la acusación legal era ni más ni menos tratar de impedir la participación del partido Yabloko en las próximas elecciones parlamentarias de la Duma Estatal que se llevarán a cabo del 18 al 20 de septiembre.

El documento de prácticamente 40 páginas presentado por Ródina se preparó en 10 días y con un estilo extraño. Es como si varias secciones tuvieran un lenguaje jurídico usado por el Ministerio de Justicia, FSB o abogados electorales rusos. ¿Será que estaba todo preparado con antelación por el Kremlin y sus instituciones? Así, parece.

La demanda se entregó y presentó ante el Tribunal Supremo de Rusia.

Sorpresivamente, la audiencia del caso se dio para el 10 de agosto. En tan pocos días se otorgó una audiencia, cuando normalmente pueden pasar semanas o meses. Sin duda, pareciera que al Kremlin le urgía bloquear al partido de la manzana roja fuera como fuera.

Dicho y hecho, el 10 de agosto se preparó el flamante evento. Jóvenes, prensa, manifestantes, representantes de Yabloko y OMONes (policía antidisturbios) se posicionaron afuera del Tribunal Supremo situado en el centro de Moscú. Se contaron al menos 500 personas. La audiencia duró casi nueve horas. El juez Viacheslav Kirilov dictó el veredicto final que dio paso a eliminar el derecho de Yabloko a participar en los próximos comicios de la Duma Estatal aun cuando a finales de julio la Comisión Central Electoral de Rusia había habilitado a Yabloko de manera electoral para septiembre.

Después de la decisión, se causó un revuelo de manera interna y externa. Era más que obvio entender que Ródina fue sólo usado por el Kremlin para frenar al único partido opositor. El poder del Estado era necesario, pues lo del partido de la manzana roja estaba generando incomodidad debido a su propaganda. Y, es curioso, pues Yabloko no ha ganado como bloque un sólo asiento en la Duma Estatal desde 2003.

De cualquier manera, el Kremlin no quería relajitos ni sorpresas. El tema era simbólico. No se puede permitir desorden ni algo que agite a la sociedad rusa. El partido Rusia Unida tiene que seguir liderando la Duma junto con los otros partidos políticos tradicionales. Son más que obvios los resultados de septiembre.

Ante esto, me parece que la derrota no es tanto de Yabloko o de sus principales miembros, sino del mismo Kremlin y lo que representa la democracia en Rusia.

La demanda de Rodina es ridícula y hasta criticada por mismos analistas pro-gobierno. Todo es absurdo.

Una manzana le dio miedo al Kremlin.

NOTA DIPLOMÁTICA

1- ¿Quién fue la que más ganó en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México? Betssy Chávez, exprimer ministra del golpista Pedro Castillo. El salvoconducto fue otorgado por el gobierno fujimorista. Chávez disfrutó lo que quedaba de la inmunidad de la embajada mexicana en Lima, para después llegar sana y salva a tierras mexicanas. ¿De qué vivirá en México?

2- Novorosíisk y la flota naval rusa están siendo grandes blancos para los drones ucranianos.