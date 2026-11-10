La ilusión del récord en el empleo formal

La celebración de las cifras oficiales suele padecer de un mal persistente: la desmemoria demográfica. En la conferencia de prensa de ayer en Palacio Nacional, se presumió con entusiasmo que el país alcanzó un máximo histórico en el registro de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, al sumar 23 millones 88 mil 353 puestos de trabajo formales al cierre de octubre de 2026. El dato es impecable en el terreno de la numeralia estricta, pero el triunfalismo olvida una regla elemental de la dinámica poblacional: que la cifra total de afiliados sea la más alta registrada en la historia no representa un logro extraordinario de una administración en particular, pues la inercia demográfica de una nación en constante crecimiento lo impone como una tendencia natural.

Un repaso a las series estadísticas del Seguro Social confirma que jamás ha existido un periodo de ocho años consecutivos en el que la cantidad total de empleos registrados haya sufrido un retroceso neto. México es un país con una población que continúa en expansión, por lo que cada nueva gestión arranca sobre un piso considerablemente más alto que la anterior y, por simple evolución biológica de los grupos de edad, terminará acumulando una masa mayor de personas aptas para laborar.

El indicador verdaderamente determinante para evaluar la eficacia de la política económica y laboral de un gobierno no radica en la acumulación de la masa absoluta de inscritos. El parámetro real se mide en la capacidad del sistema productivo para responder al enorme déficit estructural de oportunidades. Organizaciones especializadas en el análisis del mercado de trabajo, como ManpowerGroup, han documentado de forma consistente que el país requiere generar al menos 1.2 millones de plazas formales cada 12 meses para responder al crecimiento de la fuerza laboral y absorber a las jóvenes generaciones que se incorporan por primera vez al mercado.

Al multiplicar esa exigencia a lo largo del trayecto entre octubre de 2018 y octubre de 2026, la demanda acumulada es de 9.6 millones de plazas acompañadas de seguridad social. La realidad del registro formal en ese periodo —correspondiente, casi íntegro, a la gestión de los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación— muestra la creación neta de apenas 2 millones 732 mil 174 empleos registrados ante el IMSS. En términos llanos, el mercado regulado sólo atendió 28% del requerimiento social del lapso, dejando descubierto un boquete superior a los 6.8 millones de puestos.

El saldo final de este tramo gubernamental arroja una distorsión alarmante, pues en los hechos se han incubado más plazas informales que formales. La economía informal absorbió en este mismo lapso a 2.8 millones de personas adicionales, elevando la masa ocupada en esa franja. Las mediciones de la ocupación sitúan hoy la cifra del empleo informal en 33.1 millones de personas, frente a un universo formal total que ronda los 26 millones de ocupados cuando se integra a la totalidad de los trabajadores al servicio de las instituciones públicas.

El incremento constante en el volumen absoluto de la informalidad entraña un deterioro social de fondo que condiciona el futuro de millones de familias. Quienes trabajan en esas condiciones carecen de la totalidad del marco básico de garantías que otorga la legislación laboral, quedan al margen del salario mínimo regulado, carecen de vacaciones pagadas, pierden la protección de la incapacidad médica y quedan marginados del derecho a una pensión al final de su vida laboral.

Las secuelas del estancamiento productivo actual se vuelven doblemente perjudiciales para la sociedad al asfixiar la generación de puestos de calidad y castigar las arcas de la Hacienda pública. Mientras el trabajo formal genera una aportación tributaria constante a través del impuesto sobre la renta y fortalece la seguridad social, el empleo informal casi no realiza aportaciones en dicho rubro fiscal.

Festejar récords absolutos en un país que crece por pura inercia poblacional resulta un consuelo frágil frente a la enorme deuda de formalidad que sigue acumulándose en las calles de México.