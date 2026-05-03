Trastornos mentales comerciales

#PrimeraNETA: Sin merecimientos y con dos fracasos a cuestas, Javier Aguirre va por su tercer Mundial; con ábaco en mano sus números como entrenador no deberían de emocionar a nadie: en efectividad está claramente reprobado. Son ya muchos años con muy pocos logros: hizo campeón al Pachuca en 1999 y ganó una Copa de Liga y una Copa Presidente con el Al-Wadha de los Emiratos Árabes; más de 30 años dirigiendo… y contando. Pero es un tipazo, Javier es ligero, fresco, risueño, ¡y con qué sonrisa, eh! El Vasco domina las ruedas de prensa como pocos, conoce los nombres y motes de casi todo aquel que levante la mano para preguntarle, generalmente, muy a modo. Es muy difícil ver a Javier incómodo; si se enoja, recompone en fa y deja ver sus blanquísimos dientes dentro de aquella inolvidable sonrisa. Javier es un vendedor nato, vende de todo, se vende en las altas esferas y se vende también en los supermercados con claras de huevo San Juan; sabe aventar un “me cago de risa” a media entrevista, y retomar la seriedad a la siguiente pregunta. Pero Aguirre en el banquillo de los bien llamados “Ratones Verdes” no ha funcionado y la verdad es que no tendría por qué funcionar en el Mundial que está por arrancar: está plagado de lesionados, está lleno de compromisos y su equipo no juega a nada. Nadie le podría regatear a Javier ni su esfuerzo ni su tenacidad, ¡qué va!, en todo caso habría que copiárselos. Muy pocos con tantos años de experiencia, por eso llama tanto la atención que una de las únicas y verdaderas armas (aunque no de altos calibres) que sí tenía Javier previo al Mundial, él mismo decidió quitarla de su maleta: Aguirre decidió bajar el nivel de juego de sus primeros 12 seleccionados locales convocados. Increíble. Yo lo esperaría un poquito más lógico y racional, pero no: no se puede entender que haya iniciado la liguilla del futbol y los jugadores mexicanos que aparentemente estarán en el Mundial, y que son los que conforman su primera convocatoria de 12 jugadores, no la vayan a jugar. Es de dementes, es de trastornados mentales pensar que la mejor decisión es que esos 12 futbolistas vean la liguilla en una televisión, y no la vivan en la cancha como los referentes de #Molelandia que son.

#SegundaNETA: ¿Alguien puede creer que los cinco convocados de Chivas llegarán mejor preparados y más motivados como telespectadores, que como artífices del campeonato de #Molelandia? Sí, Aguirre y compañía hacen todo para que les vaya mal. La Selección Mexicana de Futbol merece un nuevo fracaso. Lo ha trabajado.

#NETASextras: Lo mejor de Javier son su sonrisa y su ligereza, a ver si alguna de esas dos cualidades lo pone en el sexto partido del mundial. Ojalá.