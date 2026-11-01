Ahí viene el TAS

#PrimeraNETA: quieren enseñarles a volar, pero a la par, les tienen estrictamente prohibido levantar la mirada del suelo. A poco más de 15 días de la audiencia prevista para el 18 y 19 de noviembre en donde el TAS —que es el máximo tribunal de arbitraje deportivo— abordará la demanda interpuesta por Leones Negros, Atlético Morelia, Mineros de Zacatecas, Cancún FC, y Club Atlético La Paz, Mikel Arriola y sus dueños decidieron anunciar un “fondo de solidaridad” que según, ellos, es el inicio de un proceso de fondo y profundo para que la liga de expansión, que no es de plata y sí de alpaca, tenga finanzas no impecables, pero sí menos insanas. Es “parte de las acciones para impulsar el desarrollo de la pirámide del futbol mexicano” se lee en el comunicado publicado el viernes 30. ¿Qué va a suceder el próximo 18 y 19 de noviembre? El TAS escuchará argumentos de los cinco clubes demandantes y escuchará también lo que tengan que decir los representantes de la FMF y de la Liga MX. Los primeros van a reclamar la posibilidad de ganar en la cancha lo que los segundos, con pantalón largo, pelo rizado y uniforme a rayas verdiblancas, les han quitado.

#SegundaNETA: el Fondo de Solidaridad anunciado el viernes pasado es muy similar a quien lo firma: no dice nada. Carece precisamente de fondo, omite montos, fechas, formas. Es muy afín a la Federación Mexicana de Futbol: está vacío y tiene tufillos a soborno. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿A quién se lo van a quitar? ¿Cómo lo van a repartir? En abril de 2020 la liga desapareció el ascenso y descenso y establecieron a la par multas para los tres equipos con peor cociente: el antepenúltimo pagaría 50 millones de pesos, el penúltimo 70, el último 120, y ese mundo de millones estarían destinados a fortalecer la liga de ascenso. Bueno y ¿dónde están las cuentas de aquella lana? ¿Quién se la quemó? ¿Realmente se pagó? Con el paso del tiempo, y a petición de los integrantes del “Club de Tobías”, aquellos pagos con forma de castigo se disminuyeron: pasaron a 80, 47 y 33 millones de pesos respectivamente para último, penúltimo y antepenúltimo. El 15 de julio se publicó el Reglamento de competencia de la temporada 2026-2027 y ¡oh sorpresa! las palabras “último” y “penúltimo” han desaparecido del reglamento; las multas, también. Ojalá que los representantes del TAS sepan las mañas de uno de los dos lados de la moneda que conocerán el 18 de noviembre: son falsos, tramposos… abusivos.

#NETASextras: andan bravas las aguas, la detención de Gómez Mont no parece haber desplazado de la conversación al INE de Taddei. ¿Podrá lograrlo el posible regreso del ascenso y descenso?