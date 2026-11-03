Mejores razones

La semana pasada, nuestro país ha tenido un par de grandes eventos deportivos que generan, no sólo una gran derrama económica, sino que también son fundamentales en la promoción del turismo, así como de las innumerables maravillas que tiene este gran país para recibir, con todas las atenciones, calidad e inigualable anfitrionía, a los visitantes. El deporte, una vez más, demuestra que es una maravillosa herramienta de promoción turística, ésa que tanta falta nos hace ante el preocupante bache por el que atraviesa esa inmensa industria en México.

Las cifras del presente año en el sector turístico son muy preocupantes, el decremento en el número de visitantes norteamericanos es de casi una quinta parte frente al año anterior, por lo que, ante la inacción de quienes desde el gobierno federal deben estar buscando generar una mayor cantidad de visitantes, el que el Gran Premio de México de Fórmula 1 genere una inmensa cantidad de visitantes de muchos países, así como de toda nuestra geografía, es fundamental.

Mientras que el Vidanta World México Open resulta también una valiosa herramienta para hacer llegar más visitantes del turismo deportivo que, por cierto, genera mayor gasto que el turista de Norteamérica habitual, más aun ante los más de 59 millones de suscriptores al Golf Channel en el vecino país de norte, que han podido ver las maravillosas imágenes de Puerto Vallarta, Nuevo Nayarit, pero especialmente de Vidanta, una maravilla del turismo que ofrece tres campos de golf, infinitas amenidades, gastronomía, entretenimiento al más alto nivel y, claro, mucho golf.

La presente semana estaré en otro de los grandes destinos de México, Los Cabos, que será sede del torneo del PGA Tour, World Wide Technology, una nueva oportunidad para promover las maravillas que en ese destino se tienen, en especial en lo que al golf se refiere, pues se ha convertido en un paraíso con una oferta de casi veinte extraordinarios campos de golf.

Además de transmitir el pasado fin de semana para Imagen Televisión las últimas dos rondas del Vidanta World México Open, fui convocado para conducir, junto a mi compañera Paola Rojas, la ceremonia de premiación y clausura de tan importante evento, y ahí Paola mencionó algo que se me quedó grabado en la mente, necesitamos de mejores razones, como los grandes eventos deportivos, para que se hable de México en el mundo, como la mayoría de los mexicanos deseamos, de un país de grandeza e infinitas cualidades.

Ojalá…