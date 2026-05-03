La final del mundial: la sostenibilidad como videojuego

Por Juan Carlos Arias Andueza*

¿Has notado esa pequeña descarga de dopamina cuando tu reloj inteligente te avisa, que finalmente has completado tus anillos de actividad del día? Es casi curioso cómo nos mueve una recompensa invisible, un trofeo o una medalla virtual por haber caminado un poco más de la cuenta.Ahora, imaginen por un segundo que trasladamos esa misma psicología —la de la gamificación— no sólo para contar calorías o pasos, sino para rescatar nuestra economía planetaria y cumplir los ambiciosos objetivos de sostenibilidad que tenemos como especie.

El mundo parece estar en medio de una partida de Survival Horror donde los indicadores de biodiversidad y clima van en picada. Pero el problema no es la falta de información, sino de conexión emocional. Nuestra economía actual tiene un sistema de puntuación cada vez más obsoleto: suele premiar el beneficio a corto plazo, ignorando los “puntos de vida” del entorno. Pero, ¿qué pasaría si las reglas del juego cambiaran? Si integráramos mecánicas de juego en la estructura misma de nuestras ciudades, empresas y mercados, transformaríamos al ciudadano pasivo, al empresario escéptico y al joven emprendedor en “jugadores” activos de un entorno regenerativo.

Para entender cómo lograrlo, podemos mirar la metodología del experto Yu-kai Chou y su Modelo Octalysis. Si queremos que la sostenibilidad sea el juego más popular del año, debemos atacar esos núcleos. Significado Épico: es la sensación de que su startup, su cooperativa de pescadores o su hábito de reciclaje es la pieza clave para descarbonizar el océano y restaurar la biodiversidad perdida. No es sólo separar la basura; es ser un guardián del ecosistema o una comunidad que pueda elegir cómo mejorar su entorno.

La influencia social juega un papel fundamental en el desafió, competir y colaborar amigablemente entre organizaciones o distritos urbanos por ser el nodo más regenerativo. Ya existen prototipos corriendo por el planeta que nos demuestran que la interacción transforma la relación con el entorno. En Copenhague, la iniciativa CopenPay ya premia a los turistas que eligen la bicicleta o recogen residuos con experiencias, cafés o actividades gratuitas.

En el mundo corporativo, los datos son claros: la gamificación es una herramienta de precisión. Los espacios y sistemas gamificados logran retener a los usuarios hasta 30% más de tiempo, facilitando la educación ambiental y el respeto por los ecosistemas. Además, los ciudadanos que interactúan con paneles que muestran en tiempo real la salud de sus bosques o costas adoptan hábitos sostenibles mucho más rápido que aquellos que solo leen folletos estadísticos.

La sostenibilidad percibida aumenta cuando hay retroalimentación visual. El éxito de los proyectos de innovación en comunidades locales depende, en gran medida, de sistemas de “recompensas por hitos” que aseguran que las buenas ideas no se queden en simples prototipos, sino que escalen hasta el nivel final. Por otro lado, es importante tener en consideración los desafíos que el periodista Wouter van de Klippe añade de acuerdo con los estudios académicos sobre gamificación. Las comunidades con menos recursos suelen tener menor capacidad para beneficiarse de estos proyectos e involucrarse en ellos, y, en consecuencia, es menos probable que participen. Además, los expertos subrayan que la gamificación no debe reemplazar las estrategias sistémicas para promover la sostenibilidad.

El planeta del futuro no puede limitarse a ser eficiente; tiene que ser atractivo, interactivo y profundamente regenerativo. Vincular estas mecánicas a los laboratorios vivos y a las organizaciones que hoy limpian el agua o restauran suelos permite que esos esfuerzos dejen de ser invisibles para el gran público.

Si logramos que cuidar nuestro entorno se sienta tan gratificante como superar el nivel más difícil de un videojuego clásico, habremos ganado la partida de la sostenibilidad. Es momento de dejar de leer el manual de instrucciones y empezar a jugar en serio, porque en esta partida, el game over no es una opción aceptable. Al final del día, todos estamos en el mismo videojuego.

¿Te animas a dar el primer paso y reclamar tu recompensa?

*Analista