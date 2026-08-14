Ofensiva de la Defensa en Michoacán

El aguacate volvió a poner sobre la mesa una dura realidad: en Michoacán, el crimen organizado no sólo disputa territorios, también controla cadenas productivas y decide quién trabaja, vende y gana. Las amenazas contra inspectores del Departamento de Agricultura de EU provocaron la suspensión temporal de las inspecciones y pusieron en riesgo la comercialización del aguacate mexicano. La respuesta fue inmediata: mil 557 elementos, 900 del Ejército y 657 de la Guardia Nacional fueron desplegados en la zona. En los primeros días, 12 presuntos extorsionadores fueron detenidos.

El general Ricardo Trevilla anunció, además, un Centro Regional de Fusión de Inteligencia en Uruapan mientras que Fuerzas Especiales del Ejército y FAM —los llamados Murciélagos— harán labores de inteligencia. Además, se instalarán 17 bases para proteger empacadoras y otras 29 en las zonas de producción. La reanudación de las inspecciones fue también un voto de confianza para Omar García Harfuch. La comunicación directa con el director de la DEA, Terry Cole, y con el embajador, Ronald Johnson, fue clave.

* El multihomicidio de 10 empresarios en Fresnillo, Zacatecas, ocurrido el 18 de julio, podría ser un nuevo dolor de cabeza para Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum. Expolicías de Investigación de la FGJ del estado presentaron una denuncia en contra del gobernador morenista David Monreal y del fiscal Cristian Camacho Osnaya. Los acusan de tolerar y hasta proteger una presunta red de corrupción vinculada a facciones del Cártel de Sinaloa. La denuncia involucra también a la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), a la que acusan de detener a inocentes en lugar de criminales. ¿Qué hará la FGR para deslindar responsabilidades? En este asunto, tanto el Ejército como la GN han hecho su trabajo. Pusieron en marcha, el mismo día de las ejecuciones, la Operación Rastrillo, la cual se mantiene hasta la fecha en contra de los cárteles que operan en Zacatecas. El despliegue pasó de 480 a 629 elementos y ha permitido detener, a la fecha, a 14 presuntos sicarios, siete de ellos considerados objetivos prioritarios.

* La Estrategia Nacional de Seguridad Pública dio un fuerte golpe en Sinaloa. El pasado fin de semana, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional desplegaron diversos operativos que culminaron con la detención de 70 presuntos sicarios. Este martes, en Concordia, Sinaloa, el Ejército y la GN, coordinados con la Marina, SSPC y FGR, capturaron a otros 10 integrantes del Cártel del Pacífico. En total, fueron 80 presuntos integrantes de grupos criminales detenidos en cuestión de días.

* De acuerdo con un análisis de Central de Inteligencia Política, los titulares de Defensa, Seguridad y Marina se convirtieron en los secretarios más mediáticos del gobierno. El general Ricardo Trevilla Trejo destacó especialmente por dos golpes relevantes. Primero, por el abatimiento de Cristhian Guadalupe Pérez, El Texas o El 01, identificado como jefe de plaza de Los Chapitos, en Culiacán. Después, por la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, El R1, en Atotonilco el Alto, Jalisco, señalado como presunto líder de una célula del CJNG y como autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Del lado de la SSPC, Omar García Harfuch ha construido su presencia mediática a partir de decomisos de droga y armas, pero también de la coordinación con la Defensa para detener a El R1 y de un dato que pesa: más de 2 mil 500 generadores de violencia detenidos en Sinaloa.

* Alejandro Enrique Arcos Romero, asesor político del exdirector de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, precandidato a la gubernatura de Quintana Roo, debería preocupar no sólo a la dirigencia de Morena, sino a la misma Presidencia. Arcos Romero es señalado por EU como cerebro financiero de la mafia rumana. Lo extraño es que, siendo secretario particular de Marín Mollinedo, no fue molestado en lo absoluto por la FGR. ¿Acaso porque es primo de Nico, el exchofer de López Obrador? Un tema interesante para el Gabinete de Seguridad, que revisará las candidaturas para el próximo proceso electoral.

DE IMAGINARIA

El general Ricardo Trevilla Trejo informó que se activó el agrupamiento Cali para llevar ayuda humanitaria a Colombia, por instrucción de la Presidenta. Está integrado por un general, 255 militares, binomios caninos y personal médico. Llevarán 8 mil 798 despensas, cuatro toneladas de medicamentos, 8.4 toneladas de herramientas, teléfonos satelitales y tiendas de campaña.