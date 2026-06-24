Instituciones sólidas, la clave

Tras una serie de misiones de observación en varios países latinoamericanos que han tenido elecciones desde hace varios años, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL),que encabeza el dirigente nacional del PRI mexicano, Alejandro Alito Moreno, ha llegado a varias conclusiones que, sin duda, enriquecen el ejercicio democrático por excelencia: la elección por voto libre y directo de quienes habrán de gobernar un país.

En primer lugar, la confianza de los votantes en un sistema democrático se construye con transparencia, legalidad y autoridades electorales que actúan con independencia. Ello garantiza no solamente el diálogo interno sino que contribuye también a proteger las libertades de los ciudadanos, fortalecer su participación y dar certeza a la voluntad popular expresada en las urnas.

Durante la última misión realizada el pasado fin de semana, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, el trabajo realizado por más de un millar de observadores internacionales constató la existencia de instituciones sólidas, así como una amplia participación ciudadana, lo que sin duda fortalece el ejercicio democrático en un clima de paz y tranquilidad social.

Ello sólo puede ser posible con organizaciones electorales libres e independientes que garanticen que quien obtiene el triunfo será respetado y podrá gobernar sin sobresaltos políticos que pongan en riesgo el sistema democrático de ese país y sin importar lo abierto o cerrado del triunfo electoral. Al final de cuentas, de lo que se trata es de garantizar el respeto al derecho que tienen los ciudadanos de elegir a sus gobernantes.

Ello es el mejor antídoto frente a la polarización y el encono social que lo que buscan es crear desconfianza para que, al final, cualquiera de los contendientes impugne el resultado y genere un clima de desconfianza. Cuando hay fortaleza de las instituciones electorales y abundante participación social en los comicios, tanto en su organización como a la hora de acudir a votar, se garantiza la fortaleza y el respeto a la vida democrática de un país. De otra forma, la sospecha y la desconfianza a lo único que conducen es a una crisis de gobernabilidad en la que los únicos ganadores son aquellos que buscan instaurar un sistema dictatorial que los beneficie de forma permanente.

Los ejercicios de observación electoral, tanto nacional como internacional, tienen el objetivo de promover no sólo la democracia, sino también buscan impulsar la integración regional y la justicia social, tan necesarias en estos tiempos de fragmentación e inestabilidad global.

APOYO AL CAMPO POBLANO

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, encabezó la entrega de maquinaria agrícola, insumos y tecnología de precisión a agricultores de la entidad, como parte del programa estatal Seguridad para el Campo Poblano, enfocado a la modernización del sector y la atención de contingencias agropecuarias. La administración estatal ha beneficiado a mil 316 productores agrícolas a través del 8 mil 730 acciones del Programa de Insumos Estratégicos para la Producción, con una inversión superior a los 10 millones de pesos en esta etapa. Entre lo apoyos entregados se incluyen fertilizantes de liberación prolongada, semilla de sorgo y micorrizas destinadas a cultivos como aguacate y floricultura. Armenta Mier tiene como meta que la política poblana en materia agropecuaria fortalezca los ingresos de las familias productoras de la entidad y mejore el aprovechamiento de la tierra. En 2025 se destinaron mil 600 millones de pesos al sector agropecuario, mientras que para este año se proyecta una inversión de mil 700 millones. Además que la disponibilidad de maquinaria pasó de 700 a mil 800 unidades de operación. El mandatario poblano proyecta incrementar de 50 mil a 200 mil hectáreas sembradas mediante el acceso a maquinaria, tecnología e insumos sin costo para los productores.