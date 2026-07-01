Denuncia acreditada

Ya es por todos conocido el cúmulo de problemas legales que acarrea Cooperativa La Cruz Azul a raíz de la toma de ésta en 2020 y cuyo apoyo político ha sido más que acreditado en favor de Víctor Manuel Velázquez Rangel, en gran medida por el exconsejero jurídico de la pasada administración, Julio Scherer Ibarra.

Pues bien, ahora resulta que socios cooperativistas han denunciado a la organización y, de forma directa, a su director jurídico, el joven abogado Rafael Anzures, ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por presuntos delitos relacionados con lavado de dinero en conjunto con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dicha denuncia parte también de la detención de Juan Briseño, actualmente preso en el penal del sur de la CDMX por motivos —como él mismo describe— totalmente inconsistentes y cuyo objetivo era sacarlo de la “jugada azul”, toda vez que como director financiero de la organización conocía todas las actividades ilegales realizadas por Velázquez y Anzures para financiar la toma del ente social y pagar, a su vez, todas las facilidades jurídicas que a la fecha les han sido favorecidas, tanto en ministerios públicos como en juzgados y la Suprema Corte, como el caso de Loretta Ortiz, que atrae todos los juicios a favor de la Cruz Azul y las dictamina favorables a Velázquez y su equipo.

Dentro de la denuncia que le comento, se solicita la investigación por blanqueo de recursos superior a los 50 millones de pesos, operada de acuerdo con el documento oficial, por parte de la Distribuidora Cruz Azul, S. A. de C. V., encabezada por José Edgar Soto Velázquez y quien habría operado bajo las instrucciones de Rafael Anzures, Víctor Manuel Velázquez y el ya jubilado José Antonio Marín.

Las investigaciones ya se encuentran en proceso y se abona información que aparentemente estaría siendo aportada por el recluido Briseño.

Todo un caso que seguirá dando de qué hablar.

SEGUNDO PISO EN QUINTANA ROO

Rafael Marín se va posicionando en Quintana Roo como el aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación que puede profundizar el Segundo Piso de la Cuarta Transformación en la entidad, tras los recorridos y reuniones que lleva cabo en defensa de la soberanía nacional.

Los quintanarroenses e importantes cuadros políticos de la entidad ven que el exfuncionario sí representa los principios y valores legados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, como honestidad y cercanía con el pueblo, en este caso el de un estado que le permitió crecer y desarrollarse.

La población conoce bien la trayectoria de Marín, desde que fundó el movimiento en Quintana Roo. Con ese respaldo asume ahora el compromiso de “tocar puertas”, pues esto le permitirá escuchar las realidades que vive la entidad y defender el proyecto de México como país y la soberanía nacional, temas que ocupan el primer lugar en la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum, más en estos momentos de coyuntura nacional. Sabedores de lo que representa para los quintanarroenses, quizá por ello Marín ha visto algunos obstáculos por parte de actores que, en lugar de apostar por la unidad, buscan bloquear y dividir como lo hacían los políticos del pasado.

Durante su mensaje de registro como aspirante a la Coordinación Estatal, el viernes pasado en el World Trade Center de la CDMX, Rafael Marín definió su participación en este proceso como la continuidad de una historia política y personal construida a lo largo de décadas: “Para mí —apuntó— es la renovación de un compromiso que inicié hace 40 años, cuando caminar por el estado implicaba escuchar a la gente bajo el sol, cuando no había cargos qué repartir, sino personas que necesitaban esperanza”. Hoy, su presencia, lo coloca como el perfil de mayor arraigo dentro de la historia política que dio origen a dicho movimiento.