Más allá de los acuerdos

Para muchas personas, el cambio climático no es un tema lejano, sino una realidad visible en forma de sequías, incendios e inundaciones.

Frente a estos desafíos, también ha surgido una amplia red de personas, organizaciones e instituciones que trabajan para encontrar soluciones y fortalecer la resiliencia de nuestras comunidades.

Pensemos en Xiye Bastida, una joven activista de origen otomí que encabezó movilizaciones por la acción climática.

Originaria de San Pedro Tultepec, Estado de México, su activismo la llevó a participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de Glasgow (COP26) en 2021, donde destacó por su llamado a empoderar a la juventud e incorporar las voces de las comunidades indígenas en la respuesta global al cambio climático.

La historia de Xiye nos recuerda que el cambio rara vez ocurre en aislamiento. Las ideas cobran fuerza cuando conectan con otras personas y cuando surgen alianzas capaces de transformar una preocupación compartida en acción.

Esta semana comienza la COP31 en Antalya, Turquía. La cumbre llega en un momento clave donde se mantienen los compromisos del Acuerdo de París junto con los esfuerzos para limitar el calentamiento global a 1.5 °C.

Sin embargo, alcanzar esa meta requerirá más que nuevos compromisos. Hará falta cooperación, inversión y capacidad de llevar la ambición a la práctica.

Y ésa es una de las razones por las que reuniones como la COP siguen siendo tan relevantes. Más allá de facilitar acuerdos entre países, ayudan a construir las alianzas que permiten hacerlos realidad.

La relación entre México y el Reino Unido es un buen ejemplo de ello. Durante la London Climate Action Week de este año, ambos países firmaron un Memorándum de Entendimiento sobre clima, energía y naturaleza para fortalecer la cooperación y acelerar acciones conjuntas.

Pero esta colaboración no comenzó este año. A través de programas como UK PACT, el Reino Unido ha acompañado esfuerzos en México para impulsar la transición energética, fortalecer la resiliencia climática y promover finanzas sostenibles desde 2018.

Entre ellos destaca el apoyo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para desarrollar la Taxonomía Sostenible de México, contribuyendo a la reciente emisión del mayor bono sostenible de Banobras por más de 975 millones de dólares.

Estos esfuerzos reflejan el compromiso del Reino Unido con la acción climática global.

Desde 2011, mediante su portafolio de Financiamiento Internacional Climático, el Reino Unido ha ayudado a cerca de 159 millones de personas a adaptarse a los impactos del cambio climático, ha movilizado alrededor de 26 mil millones de libras en financiamiento y ha contribuido a evitar o reducir más de 201 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial.

Detrás de estas cifras hay gobiernos, empresas, comunidades e instituciones trabajando juntas para enfrentar retos compartidos.

Y son esas redes las que hacen posibles estos resultados. Más allá de los grandes foros internacionales, también se construyen con conversaciones, intercambios de experiencias y nuevas conexiones entre personas.

Esa misma lógica de colaboración pudo verse recientemente en México a través de dos iniciativas impulsadas desde la Embajada Británica.

La primera fue Energy Day, un espacio que reunió a gobierno, especialistas y empresas para intercambiar experiencias sobre transición energética. Y la segunda fue el lanzamiento de la UK Alumni Climate Network, una red de profesionistas mexicanos formados en el Reino Unido que hoy contribuyen a la acción climática desde distintos sectores.

Lo más interesante es que las conversaciones no terminan cuando concluye el evento. Apenas comienzan.

Me gusta pensar que una idea compartida hace unas semanas entre mexicanos que estudiaron en el Reino Unido podría terminar influyendo en una política pública, un proyecto de conservación o incluso una resolución adoptada en una futura COP.

Si hoy participaras en la COP31, ¿cuál sería tu contribución para construir un futuro resiliente desde tu comunidad?

*Encargada de Negocios, Embajada Británica en México