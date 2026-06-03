No sobra el talento

Nos encontramos a poco más de una semana del arranque del Mundial. En dos jueves la selección nacional debutará enfrentando en el Estadio Azteca a Sudáfrica, en un partido clave en las aspiraciones del Tricolor por ganar el grupo que comparte, además, con Corea del Sur y con Chequia. Para encarar el importante compromiso, Javier Aguirre ha dado a conocer a los 26 futbolistas elegidos para representarnos. Aunque la elección de los jugadores ha traído cierta polémica, así como discusiones, tanto de expertos como de aficionados, acerca de quiénes debieron estar, y quiénes no deberían hacerlo.

Es imposible que esto no suceda, nadie va a quedar satisfecho con una convocatoria, y más cuando se trata de un certamen de tal magnitud, en el que, además, México será uno de los anfitriones. Yo también soy de los que opina que la lista pudo ser diferente, pero siendo sincero tampoco hay mucho que el seleccionador pudo haber hecho distinto, ésta es la triste realidad del futbol mexicano. Las decisiones tomadas por años entre las personas que manejan la Liga MX y la Femexfut nos tienen en esta posición. Cuando la prioridad no es la generación de talento nacional, no se puede esperar otro resultado; por décadas, los clubes han dado mayor relevancia a la importación de jugadores extranjeros que a la producción de sus fuerzas básicas, a las que, por cierto, sí les invierten mucho dinero, pero no culminan el proceso de esos jóvenes futbolistas de la manera adecuada, por lo que cada vez es menor la cantidad de elementos nacidos en nuestro país que debutan y se consolidan en primera división; sin olvidar que en muchas ocasiones aquellos niños y jóvenes que llegan a las categorías inferiores de los clubes no son los mejores, lo que lleva a que mucho talento se pierda en el camino.

Por lo que aquella persona que llega a ser el director técnico de la selección mayor encuentra cada vez mayores dificultades para armar una lista de jugadores, debido a que las opciones se han ido reduciendo. Mientras esta tendencia se mantenga la dificultad va a ir creciendo, ya que, a excepción del Guadalajara, gran parte de los clubes de la Liga MX suelen jugar, al menos, con siete extranjeros, y muchos de los mexicanos que sí juegan no suelen ser jóvenes. Esto ha llevado al técnico nacional a recurrir a la convocatoria de quienes se encuentran jugando en Europa, motivo por el cual César Huerta, Santiago Giménez y Luis Chávez son parte de la lista final; Aguirre confía en que su desarrollo en el viejo continente, así como su experiencia compense la falta de ritmo. México no tiene ni sobrante en talento ni cracks mundiales, la lista lo refleja. No hay mucho más de dónde elegir, podrían cambiar unos cuantos nombres, por ejemplo, con los porteros, o alguien podría argumentar que Diego Lainez o Carlos Rodríguez deberían estar ahí, pero ninguno marca una diferencia importante. Debido a esto, la selección deberá recurrir al juego en conjunto por encima de lo individual.