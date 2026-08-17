Teléfonos suspendidos; adquisiciones y fusiones

Fueron alrededor de 6.3 millones de teléfonos suspendidos a partir de este sábado. Se trata de los teléfonos cuya numeración termina en cero y no fueron vinculados con la identidad de la persona o la empresa a la que pertenecen.

6.3 MILLONES HABRÍAN SIDO LOS SUSPENDIDOS

El total de los números telefónicos con terminación cero, según cifras de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, son 14 millones 733 mil 451. De ésos, 14 millones 733 mil 451, hasta el sábado, ya se habían vinculado con su propietario 8 millones 395 mil líneas.

Sin embargo, quedaron más de 6.3 millones de teléfonos que fueron suspendidos.

Telcel y AT&T, los operadores con más líneas, entraron a suspender números a partir de ayer domingo.

El usuario tiene 72 horas para poder vincular sus líneas. Vaya, tienen hasta el martes para hacerlo.

NUEVO PLAZO, VAN POR LA TERMINACIÓN 1

Es la primera suspensión que existe con el nuevo padrón telefónico.

Ahora comienza el plazo para vincular los números telefónicos con terminación uno. Y de aquí al 31 de agosto sucederá lo mismo, si no se vinculan con la identidad de la persona (presentando INE o CURP), entonces serán suspendidos. Si los números pertenecen a una empresa, la empresa tendrá que presentar al representante legal para atestiguar que es el propietario de los números. Una vez suspendidos los teléfonos, sólo podrán hacer llamadas de emergencia, como el 911 o el 089, o bien recibir la alerta sísmica.

VIENE REGULACIÓN POR SPAM

Norma Solano, presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, nos informa que la vinculación de los números telefónicos con la identidad de la persona o empresa no será la única medida para acabar con las extorsiones telefónicas.

Vendrán otras medidas. El nuevo padrón telefónico llevaría a una depuración de líneas, para tratar de combatir la extorsión telefónica y sanear el padrón. En México, el total de teléfonos se considera de 146 millones de líneas telefónicas.

Se cree que, al final del proceso, de esos 146 millones de líneas, habrá una depuración de más de 20 millones de números telefónicos, para quedar en un total de 126 millones de números telefónicos.

La conformación de este padrón telefónico no sería la única medida para combatir la extorsión telefónica.

Norma Solano, presidenta de la CRT, nos dice que sí habrá inhibidores de señal en los centros penitenciarios, desde donde se sabe que vienen la mayoría de llamadas de extorsión telefónica.

Pero también vendrán una nueva regulación contra spam, por ejemplo.

Esperemos que esto ayude a terminar con la extorsión telefónica, que se calcula es de 5 millones de llamadas al año. Aunque la clave siguen siendo los centros penitenciarios.

22.6 MIL MDD DE FUSIONES Y ADQUISICIONES: PWC

Salió el estudio Fusiones y adquisiciones (M&A) en México 2026, de PwC (antes Price Waterhouse Coopers), y viene bastante completo para México. Durante la primera mitad del año, en nuestro país, hubo 69 transacciones en fusiones y adquisiciones por un valor considerable, de 22.6 mil millones de dólares. Fue un aumento de 21% en valor respecto a las operaciones del mismo primer semestre de 2025.

¿Dónde fueron las principales adquisiciones y fusiones? En consumo, en retail, en tecnología y energía.

Pero, ojo, fueron operaciones donde los inversionistas estratégicos, y no tanto los financieros, vieron oportunidades. Y esto es lo diferente. Las nuevas adquisiciones y fusiones de compañías en México se dan por inversionistas conocedores del sector o que están dentro del mismo, no tanto por fondos o inversionistas financieros. De hecho fueron adquisiciones y fusiones estratégicas, con mucho más valor.

México sigue presentando ventajas. Una muy clara es su posicionamiento regional y global, obviamente siendo vecino de Estados Unidos, donde queda claro que el tema del nearshoring sigue ahí. Y claro que se espera una conclusión positiva del T-MEC.

Sin embargo, las compras y adquisiciones en este 2026 han sido selectivas. Sí de mucho valor, pero en sectores y empresas probadas.

Además, llama la atención que no todo fue inversión extranjera. Casi 50% fue inversión extranjera en estas adquisiciones y fusiones. Pero el resto fue inversión nacional.

Interesante y sugerente el estudio de PwC.