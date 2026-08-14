Fondo de Pensiones para el Bienestar, lo bueno y lo feo

El Fondo de Pensiones para el Bienestar tiene una buena finalidad: completar las pensiones de quienes menos ganan.

LO BUENO, PENSIONAR CON EL 100% DEL SALARIO

Si el trabajador se jubila con una pensión menor al promedio de lo que gana un trabajador en el Seguro Social, que son 17,885 pesos, entonces el fondo entra para que el trabajador pueda pensionarse con el 100% de su último salario. Por ejemplo, si su último salario era de 15 mil pesos, entonces se pensiona con la totalidad de los 15 mil pesos.

Desde luego, el Fondo de Pensiones para el Bienestar tiene una buena finalidad, completar la pensión de quienes ganaron menos que el promedio de salario en el IMSS.

LO MALO, INESTABLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Lo feo es su financiamiento. El Fondo de Pensiones para el Bienestar depende de ingresos poco o nada constantes.

En primer lugar, está el financiamiento con las cuentas de pensión inactivas, no reclamadas, de trabajadores de más de 70 años en el IMSS o de 75 años en el ISSSTE. Si bien es cierto que los trabajadores pueden reclamar su pensión, no es nada saludable que se las tomen.

La otra fuente de financiamiento son las tres cuartas partes, 75% de los ingresos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). ¿Y si hubo pocos ingresos por parte de este instituto? 25% vendría de las utilidades netas del Tren Maya (sigue arrojando pérdidas), de aeropuertos como el AIFA y Tulum, donde el AIFA sigue teniendo varios problemas.

Vendrían aportaciones por liquidación de Finrural, pero esto es sólo por una ocasión, no es un ingreso constante.

CORTE: CONSTITUCIONAL TOMAR CUENTAS INACTIVAS DE LA TERCERA EDAD

Como vemos, el Fondo de Pensiones para el Bienestar tiene una finalidad loable para completar las pensiones de quienes menos ganan y que menos pensión tienen. Sin embargo, sus fuentes de financiamiento son muy volátiles y, desde luego, se deberán revisar. Por lo pronto, la Corte decidió que es constitucional utilizar las cuentas inactivas, no reclamadas, de pensión de quienes tienen 70 años y cotizaron en el IMSS y quienes tienen 75 años y cotizaron en el ISSSTE.

NU MÉXICO: 16.5% DE ADULTOS EN MÉXICO

El banco digital Nu dio a conocer su estado de resultados trimestral. Destacó su llegada a México. El banco de origen brasileño, fundado por el empresario colombiano David Vélez, tuvo como acierto ser totalmente digital, sin sucursales. Y, desde luego, llegar a México ofreciendo a los ahorradores una buena tasa de interés. Ahora, ya siendo banco, presume que en México está llegando hasta 16.5% de la población adulta en México, donde su ingreso por cliente (ARPAC) es de 12.3 dólares frente a los 5.6 dólares cuando comenzó operaciones en Brasil.

EBRARD: NO SE ENTIENDE EL 25% DE ARANCEL AUTOMOTRIZ

Marcelo Ebrard comentó ayer, al inaugurar el InnovaFest, en Querétaro, que le ha insistido a Estados Unidos bajar el arancel automotriz de 25% que le cobra a las exportaciones mexicanas. El arancel de esa magnitud no se entiende. Otros países, como Japón, Corea del Sur, Alemania o Marruecos, lo tienen de 15%, mucho menos al de nosotros, y México es el socio comercial de Estados Unidos.

Ebrard, junto con la industria, ya le han planteado la solución de Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos: sustituir importaciones de Asia y crear cadenas de valor más competitivas y fuertes en la región norteamericana.

El sector automotriz es sólido en México. Representó nuestras principales exportaciones manufactureras, con generación de puestos de trabajo, y creando cadenas de proveeduría competitivas con Estados Unidos, las cuales podrían tener mayor valor si se sustituyen las importaciones asiáticas.