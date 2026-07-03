La FIFA hizo funcionar… todo; CRT licitará espectro y con descuentos

Las críticas a la FIFA son bien merecidas: boletos carísimos que llevaron a los asiduos asistentes al estadio a ver los partidos en los Fan Fest o en pantallas públicas. La FIFA, presidida por Gianni Infantino, puso un freno a los partidos de futbol con la famosa hidratación, con la principal consigna de comercializar todavía más, y que incluso la UEFA ya dijo que no lo va a seguir. También le dio un premio sui generis de la Paz a Donald Trump, cuando Trump ha emprendido invasiones y guerras. Pero si hay algo qué agradecerle a la FIFA en México es que las instituciones funcionen bien.

AEROPUERTO, IMPI VS. PIRATERÍA Y HASTA ESPECTRO PARA 5G

El aeropuerto capitalino (AICM, dirigido por el almirante Juan José Padilla), olvidado adrede por la necedad de López Obrador de levantar el AIFA, por fin tuvo su manita de gato de 6 mil 500 millones de pesos para poder operar con el Mundial. Y hasta los baños han quedado medianamente decentes, igual que salas de espera, entrega de maletas y taxis, donde las filas no han sido de tres horas para tomarlos.

Con la FIFA encima, también funcionó el tema de la piratería, que, lo sabemos bien, fue imposible de frenar. Fue el caso de las playeras de la Selección Mexicana, las más vendidas en el mundo por Adidas. El Instituto Mexicano para la Propiedad Industrial (IMPI) realizó la incautación de miles de playeras y mercancías del Mundial por ser copias ilegales. Aun así, se consiguieron playeras desde 400 pesos. Pero el IMPI, con Vidal Llerenas, ha tratado de hacer su trabajo.

Y, por si fuera poco, se desplegó espectro radioeléctrico para que los celulares tuvieran buena señal. El espectro fue asignado, de manera temporal, por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, presidida por Norma Solano. Se trata de una de las bandas más atractivas, la de 600 Mhz, que permite desplegar la tecnología 5G.

EL AZTECA, BASTIÓN DEL EQUIPO MEXICANO

La FIFA también llevó a arreglar ciertas avenidas y los estadios. El Azteca, hoy Ciudad de México y pronto Banorte, tuvo una inversión privada de 3,500 millones de pesos (una operación de Ollamani, a cargo de Emilio Azcárraga, y un financiamiento de Banorte). Hoy, el Estadio Ciudad de México se ha consagrado como una catedral del futbol, con tres mundiales a cuestas y convertido en el bastión del equipo mexicano.

BRUGADA, LEMUS Y GARCÍA, OBRAS

La Ciudad de México pudo renovar el Tren Ligero, con 17 nuevos trenes de la empresa china CRRC. Ahí, Clara Brugada, junto con su secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, crearon un fideicomiso con los recursos del impuesto de hospedaje y les funcionó para el Tren Ligero, las inmediaciones del Azteca, su iluminación, así como el arreglo de otras vías.

En Guadalajara, Pablo Lemus modernizó el acceso al aeropuerto con 12 carriles, metió autobuses eléctricos con tecnología sueca BRT y remozó atractivos turísticos. Y, claro, el Estadio Guadalajara (Akron) es moderno, bonito y funcional.

En Monterrey, Samuel García, más allá del naranja con el que pintó todo, sí invirtió en las líneas 4 y 6 del Metro, el acceso al aeropuerto y, desde luego, el Parque Fundidora, que ha albergado a más de 900 mil personas con los festejos.

Todo ha funcionado por la FIFA. Es cierto, tuvo el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum al Mundial, pues hasta el compromiso otorgado por gobiernos anteriores de exentar de impuestos a la FIFA y operadores directos se mantuvo.

El gobierno federal y los estatales han funcionado con la FIFA. Es otro milagro del Mundial. ¿Y si sí… operaran así todo el tiempo?

LICITARÁ CRT REDES INDUSTRIALES Y PUBLICARÁ PARA 5G

¡Ojo! con el trabajo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, presidida por Norma Solano, porque sí van a lanzar licitaciones de espectro. Primero, de redes industriales. En un segundo momento, de microondas. Y, al final del año, subirán a consulta la madre de todas las licitaciones, la de 5G, que hasta la presidenta Sheinbaum la pidió para la CRT.

Aquí podrá haber una diferencia importante. La nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y de Derechos permite dar descuentos en el pago de derechos por espectro, siempre y cuando haya inversiones de despliegue en la red. Un problema del sector ha sido el carísimo pago de espectro. Y para las pequeñas empresas, los descuentos podrán ser hasta de 100 por ciento. La CRT quiere despertar al sector… que ha estado de capa caída en los últimos tiempos.