Empezamos a crecer

Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum, seguramente, no dejará pasar el buen dato del PIB. El Inegi reporta crecimiento al tercer trimestre del año y viene bien. Será cercano a 3% anual.

Por fin empezaremos a crecer a tasas por encima de 0.8% anual en promedio, que ha sido lo alcanzado por la 4T.

La Presidenta quiere romper esa racha. Cuando criticó a los que están dale y dale con el crecimiento, es que Sheinbaum esperaba un buen dato como el de hoy.

¿Qué cambió?

El consumo se mantuvo resiliente. Hay varios factores que han sostenido el consumo. En primer lugar, el aumento de la masa salarial (por el mayor salario mínimo). En segundo, por las remesas, que se han mantenido. Y, desde luego, por los programas sociales en efectivo.

Las que han aumentado son las exportaciones, dando una grata sorpresa. Las exportaciones no manufactureras han aumentado a ritmos mayores a 35%, en particular las electrónicas, estimuladas por la enorme inversión en inteligencia artificial en Estados Unidos.

Y la inversión comenzó a reactivarse. La pública, a pesar de tener menor injerencia en el PIB, al aumentar tanto ha empezado a detonar la inversión privada, con contratos mixtos en el sector energético, por ejemplo. Y la inversión privada, poco a poco, comienza a despertar.

Así, hoy sabremos de un buen nivel del PIB de la economía mexicana al tercer trimestre positivo. Los pronósticos de crecimiento subirán a casi 2% anual para todo 2026. Por fin saldremos de la atonía del 0.8 por ciento. Y, eso sí, vendrán retos importantes. Uno, mantener la inversión. Dos, que el crecimiento sea incluyente frente a los muy pocos empleos formales generados. Y, tres, tener mayor valor agregado y contenido nacional en las exportaciones electrónicas y automotrices.

¿QUÉ LE PASÓ A CUERVO?

Cayó 12.29% en Bolsa. Mediante su clave de cotización Becle, José Cuervo (Juan Domingo Beckmann), la tequilera más grande del país, vio un desplome bursátil. ¿Por qué? Por los resultados difíciles al tercer trimestre, donde sus ganancias netas se redujeron 85 por ciento. Claro que aquí influyó el tipo de cambio: los ingresos en dólares eran menores por un peso fuerte.

Pero tampoco podemos pasar de largo el menor consumo del tequila en Estados Unidos.

En la Unión Americana la tendencia juvenil es a tomar otro tipo de bebidas, con menor cantidad de alcohol o de plano sin alcohol.

Además, Cuervo ha estado reorganizando su red de distribuidores en Estados Unidos. Y está enfocada en una estrategia de bebidas premium. Pero mientras el mercado absorbe los cambios, las acciones tienen movimientos más que bruscos.

TELEVISA, UN GUARDADITO PARA COMPRAR AT&T

Televisa va en serio con la adquisición de AT&T México. En su reporte financiero trimestral, dio a conocer que tiene listos 400 millones de dólares, en efectivo, para adquirir AT&T México. La compra será por 2 mil millones de dólares, y los compradores son Televisa (Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, ambos como CEO) y Fintech Holdings, del empresario regio David Martínez. Por lo pronto, ya hace un guardadito… en efectivo.

CFE CAPITAL, POR EMISIÓN DE MIL MDD

Están buscando atraer inversión privada. Hacen bien en la CFE. Eugenio Amador, director financiero de la empresa pública del Estado, dio a conocer a Bloomberg que la CFE está por realizar una emisión de mil millones de dólares.

Ésta sería a través del vehículo financiero de la CFE, que es CFE Capital. Y sí suena fuerte, pero van por mil millones de dólares. Y esto sería apostar a la generación y transmisión de la CFE. Interesante que utilicen vehículos financieros que ya se tenían, pero durante el sexenio pasado, simplemente, no se usaron.

EN HIDALGO, EL POLO MÁS GRANDE DEL PLAN MÉXICO

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, junto con el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, dieron inicio a la construcción del Polo de Desarrollo Económico de Zapotlán, que será el más grande de todos los que trae el Plan México.

Tendrá un terreno de 922 hectáreas. Se encuentra en el municipio de Zapotlán. Y será un polo industrial con una inversión privada de 10 mil millones de pesos. Contará con cinco fases. Y suena ambicioso. Es uno de los 15 polos de desarrollo planeados.