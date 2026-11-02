Emitirá CFE hasta 3,500 mdd

Fueron de “esos olvidos” sucedidos en la administración de Manuel Bartlett a cargo de la CFE. Simple y sencillamente no supo, por decirlo de manera amable, que la Comisión Federal de Electricidad tenía un buen vehículo financiero. Hablamos de la Fibra E, constituida en 2018. Ya había emitido 725 millones de dólares a nivel internacional. Lo hizo con éxito previo al sexenio obradorista.

FIBRA E, INSTRUMENTO VALIOSO

La Fibra E ha sido operada por CFE Capital. Sin embargo, por falta de visión de la anterior administración pública, no se utilizó.

Eugenio Amador, director financiero de la CFE, nos comenta que la Fibra E sí es un vehículo valioso para lo que se busca: tener más inversión en transmisión.

La Fibra E, en efecto, es operada por CFE Capital. Es una fibra dedicada a emitir capital con base en ingresos futuros del Sistema Nacional de Transmisión, y aquí está lo interesante: la transmisión es una actividad reservada, constitucionalmente, a la Comisión Federal de Electricidad.

Los inversionistas que entren en la Fibra E lo saben.

EMISIÓN DE 1,000 MDD ANTES DE FINALIZAR EL AÑO

Antes de concluir 2026, la Fibra E podría salir a emitir capital por 1,000 millones de dólares a nivel internacional. Con estos recursos obtenidos por la Fibra E se invertirá en infraestructura de transmisión y, mediante la transmisión, se logran los ingresos para ir pagando la colocación.

La de 1,000 millones de dólares no va a ser la única colocación.

Dentro de la CFE, la directora, Emilia Calleja, junto con su director de Finanzas, Eugenio Amador, planean colocar hasta 3,500 millones de dólares de aquí a 2030.

Con este monto se podrá financiar la red del Sistema Nacional de Transmisión, que por monopolio constitucional sólo lo puede manejar y operar la CFE.

Por otro lado, las rondas de contratos mixtos para generación eléctrica renovable siguen su curso. Ya se tuvo una primera ronda de hasta 10 mil millones de dólares, donde los privados que quieren generar de manera renovable, participaron. Y ahora viene la segunda ronda para llegar a financiar hasta 5 mil megawatts de generación eléctrica renovable.

F1 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LLENO TOTAL

El Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1 tuvo su undécima edición y volvió a tener lleno total. Desde luego, ayudó la presencia de Checo Pérez, a quien hasta le cantaron las mañanitas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El evento es organizado por CIE, a cargo de Alejandro Soberón, en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México, cuya jefa es Clara Brugada. CIE trae la licencia de F1 en manos de Liberty Media. Y la capital garantiza seguridad y servicios urbanos para la movilidad.

Asistieron alrededor de 400 mil personas. Aparte, se tuvo el show run de Checo Pérez con Cadillac en Paseo de la Reforma, donde asistieron otras 100 mil personas.

Desde que Liberty Media tomó Fórmula 1 la ha expandido bajo una consigna: es un espectáculo. Y la ha hecho más accesible al público. Desde la serie Drive to Survive, que ya va en la 7a temporada. Pasando por la película con Brad Pitt. Y ni se diga de la expansión del calendario de carreras aumentando las de Las Vegas, Miami y Madrid.

CRECEMOS A 3.2%, PERO HAY VARIOS RETOS

La economía mexicana creció 3.2% anual durante el tercer trimestre del año. Volvemos a crecer. No hay duda. Todos los motores están prendidos: campo, industria y servicio. Pero apenas comienza una recuperación y el reto es mantenerla y lograr crecer todavía más.

La inversión pública fue fuerte y logró despertar un poco a la inversión privada, ésta sigue siendo pequeña. Se debe generar un entorno de certeza para la inversión. Por el lado de las exportaciones, éstas van bien. Pero son exportaciones con poco contenido nacional: electrónicas y automotrices. Debemos lograr elevar el contenido nacional. El volver a crecer es una buena noticia, y ahora se debe crecer con empleo formal que apenas y llega a los 400 mil puestos generados en lo que va del año. Para lograrlo se deberá apoyar a las pymes, altas generadoras de empleo. Y sí, volvemos a crecer, pero hay retos importantes.