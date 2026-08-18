Bonos del Tesoro… presión a México; medicamentos para el peso; cerveceras

El Tesoro salió con una subasta de deuda de 25 mil millones de dólares en Bonos del Tesoro a 30 años, y vino la peor pesadilla para Scott Bessent, el secretario del Tesoro: los inversionistas exigieron una alta tasa de interés por tomarlos.

La tasa es la más alta en décadas. Tuvo un cupón de 5.125% para colocar bonos a 30 años. Y claro que el mercado los tomó; es más, la demanda total fue de casi 60 mil millones de dólares.

Pero el exigir una altísima tasa de interés por el producto icónico de la fortaleza financiera de Estados Unidos, deja un mal sabor de boca.

La economía más grande del mundo, ahora con Donald Trump al frente, ha sucumbido a lo que ya venía arrastrando, una gran deuda, traducida en un déficit fiscal sin precedentes.

Esto ha sido aderezado con una inflación que no baja como se quisiera y una economía que ha venido creciendo menos de lo esperado.

DE APUNTALAR AL YEN CON EUROS A EMITIR DEUDA

La semana pasada ya habíamos visto un escenario difícil para el Tesoro de EU, al salir a apuntalar al yen japonés, en lugar de vender dólar, mejor vendió euros. No hay duda, con esta alta tasa de interés de los Bonos a más largo plazo de Estados Unidos, habrá presiones para competir con esas tasas. Y para la secretaría de Hacienda de México, liderada por Edgar Amador, será otro reto a sortear.

México ha mantenido un nivel de deuda sobre el PIB de 52%. Todavía manejable. Pero hay quien dice que la tendencia va a 60% de Deuda/PIB. Y ahí sí las agencias calificadoras ya no aguantarían el grado de inversión. Por eso cobra especial importancia el próximo septiembre, cuando Hacienda, a cargo de Edgar Amador, presente su nivel de deuda y déficit. Hasta el momento se han mantenido las finanzas públicas sanas. Y ahora con los Bonos del Tesoro a 30 años con niveles históricos de tasa, viene una presión más.

LA PELEA EN EL MERCADO PARA BAJAR DE PESO

Llegó la competencia para bajar de peso en México, qué bueno. Somos un país con obesidad y diabetes tipo 2. La Cofepris le aprobó a Novo Nordisk la primera pastilla oral, de 25 mg de semaglutida, indicada para bajar de peso.

Está comprobado que los adultos pueden bajar de peso en 17%, e incluso en el largo plazo hasta en 20%. La pastilla, que se toma en ayunas, también ayuda a evitar riesgos cardiovasculares.

La pastilla de semaglutida oral de 25 mg ya ha sido lanzada en otros mercados como Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido. En Alemania comienza su venta el 1 de septiembre.

En México este tipo de medicamentos cae bien. Somos 70 millones de mexicanos adultos con sobrepeso u obesidad. Esta pastilla, que de seguro se llamará como en otros mercados Wegovy, no debe confundirse con las inyecciones del mismo nombre, y tampoco con Ryvelsus, que se toma en cantidades menores hasta llegar a 14 mg, para combatir la diabetes Tipo 2.

Novo Nordisk sigue creciendo en el mercado de semaglutida, que un análisis de Fortune Business lo calcula en 39.37 mil millones de dólares a nivel mundial. Y llegará a 86 mil millones de dólares para 2034.

Novo Nordisk fue el creador del Ozempic. Y ahora compite en inyecciones con Mounjaro, del laboratorio Eli Lilly.

CERVEZAS ULTRAS LAS HACEN IR A TRIBUNALES

Primero fue Anheuser-Busch, con su Grupo Modelo, los que lanzaron la imagen comercial de la cerveza Michelob Ultra. Después vino Heineken con el lanzamiento de Amstel Ultra. Las dos se parecen en imagen y nombre. Vinieron los desencuentros en tribunales, y ahora la guerra de la cerveza ya llegó a la Suprema Corte de Justicia.

Heineken se amparó de las multas impuestas por el IMPI. Y así han estado por años.

Las dos se llaman Ultra. Las dos compiten por el segmento ultraligero de alcohol. Y ambas son parecidas en su imagen. Difícil decisión de la Corte.

Es la pelea de la cerveza en México, una bebida que, por cierto, los expertos ven como candidata a recibir una elevación de IEPS. Ya veremos.