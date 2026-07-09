Alud de datos positivos, sólo falta crecer más

Son verdaderos y son positivos. La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con el secretario de Hacienda, Edgar Amador, dieron a conocer 12 puntos económicos positivos que han salido en las últimas semanas. Y sí nos indican que la economía mexicana busca recuperarse.

1. En primer lugar está la inversión extranjera directa, que alcanzó los 41 mil millones de dólares en 2025, e incluso la UNCTAD regresó a México al Top Ten de las economías con mayor atracción de inversión foránea. Aunque, claro, estamos por debajo de Brasil, que se encuentra en el número cinco de atracción de inversión extranjera directa. 2. Está el salario mínimo, cuya política de aumento lo ha llevado a tener la mayor recuperación real en la OCDE, de 125% en términos reales en su acumulado desde el año 2018. 3. También México tiene la segunda tasa de desempleo más baja de la OCDE, de 2.7 por ciento. Aunque, claro, ahí debemos decir que traemos una fuerte generación de empleos informales. 4. El empleo formal de trabajadores que cotizan en el Seguro Social alcanzó un máximo histórico en junio de 22.8 millones de trabajadores. Incluso, el IMSS dio a conocer que la generación de puestos de trabajo aumentó 61 mil 23 empleos en junio, teniendo un acumulado en el año de 262 mil 628 trabajadores. Y, otra vez, es buen dato, pero también debemos ver que se deben generar al año más de un millón de empleos formales para absorber a los jóvenes que entran anualmente al mercado laboral. 5. Los salarios de los trabajadores cotizantes en el IMSS son los más altos en la historia, con 669.1 pesos diarios, en promedio, 6.45% más que el año anterior. Esto ayuda al financiamiento del Seguro Social al representar cuotas más altas. 6. El comercio con Estados Unidos, con todo y la política arancelaria de Donald Trump, va mejor que nunca. Se logró un intercambio comercial récord anual de 839 mil millones de dólares. 7.- Las exportaciones de México también tienen récord, al registrar un nuevo máximo histórico de 723 mil millones de dólares en mayo de 2026. No hay duda, la exportación es un motor bien afinado de la economía mexicana. 8. La inversión fija bruta creció 5.9% anual en abril, después de una racha negativa de 19 largos meses. Con esto podríamos estar hablando de un posible punto de inflexión, donde la inversión privada pueda despertar y, para ello, necesita confianza en el respeto al Estado de derecho, en seguridad, así como tener energía eléctrica y agua. 9. El Indicador Mensual de Consumo Privado, para abril, marca varios meses de recuperación. En su variación anual tuvo un aumento de 2.1 por ciento. 10. El Indicador Global de Actividad Económica, que es un dato previo al PIB, sí habla de recuperación en el año. Tiene un crecimiento acumulado de 2.1 por ciento. 11. La actividad industrial en el mes de abril aumentó 2.1% mensual. 12. La inflación bajó a 3.6% anual, su nivel más bajo en ocho meses. Aunque, como bien sabemos, ahí el reto es bajarla a 3% anual.

¿LISTOS PARA CRECER MÁS Y MEJOR?

No hay duda. Son datos económicos positivos que nos hablan de una recuperación económica. Ahora el reto es transformar estos datos en una política de crecimiento duradera para poder generar más puestos de trabajo formales, para atraer la inversión privada, que apenas está despertando. Y para ello se necesita confianza para la inversión privada en temas legales, de seguridad y, desde luego, reglas claras e infraestructura.

La política para un crecimiento más alto y duradero pasa por un tema que no hemos visto en los últimos años: la productividad. Si queremos crecer más y mejor, transformar los datos positivos en una política de crecimiento y empleo más robusta, necesitamos entrar al tema de la productividad y competitividad. ¿Cómo? Con incorporaciones tecnológicas, mayor educación y, claro, financiamiento.

LOS EXDIRECTORES DE PEMEX

Por la principal empresa del Estado mexicano, Pemex, han pasado varios directores que han terminado en la cárcel por distintas razones. Los últimos tres, y quizá más representativos, han sido Rogelio Montemayor, por el caso del Pemexgate, donde se utilizaron recursos de la petrolera para financiar al PRI. Y de ahí saltamos al caso de Emilio Lozoya, donde se vendió Agronitrogenados en un sobreprecio, pero el margen de utilidad del sobreprecio jamás entró a las arcas de Pemex. Y ahora el de Víctor Rodríguez Padilla, quien está detenido por maltrato físico a su esposa. Esto sucede justo cuando Pemex presenta retos enormes, entre ellos, el pago a proveedores.