Aeroméxico-Delta ni el DOT los separó

El matrimonio entre Aeroméxico y Delta ni el DOT lo pudo romper. Aquí no hubo divorcio ni separación. Ambas aerolíneas pelearon en tribunales para mantener sus 54 rutas entre México y Estados Unidos, manteniendo el liderazgo de un mercado binacional en ascenso.

Las 45 rutas se traducen, diariamente, en más de 150 vuelos entre ambos países. Y ahí es donde Aeroméxico y Delta hacen sinergia. Comparten aviones. Comparten tripulación de vuelo, tripulación de cabina, mostradores. La unión entre ambas aerolíneas va más allá de códigos compartidos.

DELTA, CON 20% DE AEROMÉXICO

Tan es así que Delta sí es propietaria de 20% de Aeroméxico, dejando al fondo de inversión Apollo Global Management en otro 20%.

Y ahora ambas aerolíneas ganaron en Atlanta un juicio para mantener la inmunidad antimonopolio, donde no se les considere que tienen prácticas poco competitivas, y les permita mantener su alianza en las 54 rutas binacionales.

Para Aeroméxico es una bocanada de oxígeno en su proceso de saneamiento. Recordemos que salió del Chapter Eleven en enero de este año, y ha buscado mantenerse como una aerolínea con valor agregado. Compitiendo en otro segmento frente a las de bajo costo, como son Volaris y Viva Aerobus que, por cierto, están buscando una unión que todavía está por revisar la Comisión Nacional Antimonopolio.

Aeroméxico y Delta lograron sortear la política estadunidense férrea contra la aviación mexicana. Recordemos que todavía el AIFA está castigado sin recibir nuevos vuelos provenientes de Estados Unidos, lo cual le impidió ser el aeropuerto oficial del Mundial. Y también que la FAA mantiene una estricta vigilancia sobre la Agencia Federal de Aviación Civil, lo cual podría regresarnos a la Categoría 2. En ese difícil contexto, Aeroméxico y Delta lograron mantener una alianza estratégica, sosteniendo su inmunidad antimonopolio que le permite operar juntas en el mercado binacional.

CASI 80% DE LÍNEAS “0” SE VINCULARON

A la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones le fue bien con la primera prórroga para vincular las líneas telefónicas cuyo número termine en “0”. Logró vincular 9 millones 675 mil 589 líneas, claro con el apoyo fuerte de Telcel, AT&T, Telefónica y Bait.

Esta vinculación fue casi de 80% del total. Fue 78.9% del total de 12 millones 268 mil 608 líneas que terminan en “0”.

Y es que el miedo a perder el servicio telefónico, es un lujo que ya no se puede dar. Ahí está parte del trabajo, las aplicaciones financieras, las aplicaciones de geolocalización. Todo. Y si no se vincula la línea con la identidad (CURP o si se es empresa con la representación legal), entonces venía la desconexión del servicio, donde sólo podía operar el 911, llamadas de emergencia y la alerta sísmica.

En terminación “0” todavía faltan 2.6 millones de líneas por vincular.

Y ahí viene lo interesante. Del total de líneas con terminación “0”, existen 2.5 millones de líneas que se van a depurar, que están en desuso. Por lo menos el nuevo padrón sí servirá para saber cuántas líneas están en desuso y cuántas en realidad tenemos.

AUTOS: MÉXICO QUIERE 15% COMO LO TIENE CANADÁ

Canadá está por obtener una reducción arancelaria de 25% a 15% en sus exportaciones automotrices. Ha sido un camino tortuoso el de Canadá con Washington, enderezado de las críticas de Donald Trump a Canadá, diciéndole que la va a anexar. Pero ahora todo parece miel sobre hojuelas.

Y México, con Marcelo Ebrard como nuestro negociador en el T-MEC, va por reducir 25% de arancel automotriz, para llevarlo a 15% igual que a Canadá o menos.

De hecho, México va por disminuir el arancel a los automóviles de exportación y al acero y aluminio. Va a tener que negociar en el T-MEC y desde luego la Sección 302. Para México es indispensable reducir el arancel automotriz, que es nuestra principal exportación manufacturera, claro superada en los últimos meses por los electrónicos.