Rodri, la obsesión del Barcelona

Señoras y señores, el Barcelona quiere a Rodri y no por capricho, sabe que para competir en Europa necesita algo más que talento joven y velocidad. Rodri representa jerarquía, equilibrio y protagonismo en el centro del campo.

El Manchester City acaba de rechazar una segunda propuesta del Barça, cercana de los 60 millones de euros. El club inglés considera que el valor del español está por encima de esa cantidad y pide alrededor de 70 millones.

Barcelona prepara una nueva oferta, pero la gran pregunta es: ¿cuánto vale realmente Rodri?

Rodrigo Hernández ganó el Balón de Oro en 2024, es el capitán de España, actual campeón del mundo y uno de los futbolistas que mejor entienden el juego desde la posición de medio campo. Él está priorizando regresar a España, más por la salida del técnico español Pep Guardiola

Rodri ya tiene 30 años, tuvo problemas físicos y su contrato con el Manchester City termina en 2027. No se puede cotizar como si tuviera años por delante como jugador.

Rodri puede darle al Barcelona algo que es muy valioso: control y estabilidad. Además, sabe proteger la defensa, darle sentido a la posesión de balón y decidir cuándo acelerar y cuándo detener el partido.

Pero, ¿qué pasará con Frenkie de Jong? El neerlandés ha sido una pieza importante del club, sin embargo, la llegada de Rodri modificaría la estructura del medio campo. El español podría ofrecer una defensa más estable para que Pedri juegue con mayor libertad y seguridad.

El Manchester City tampoco está dispuesto a venderlo en menos de lo que vale, sabe que tiene a un futbolista extraordinario y, aunque el contrato está por finalizar, no quiere soltarlo fácilmente.

La primera oferta del Barcelona estuvo cercana a 45 millones de euros, y fue rechazada. La segunda tampoco convenció.

Por la demora, hoy tiene que presentarse a entrenar con el nuevo director técnico del Manchester City, Maresca.

Mientras tanto, el Barcelona acaba de cerrar la venta de Ferran Torres al París Saint-Germain Football Club por unos 50 millones de euros. Ferran firma por cinco temporadas bajo la dirección de Luis Enrique.

Barcelona no estaría comprando simplemente a Rodri. Estaría comprando una nueva manera de jugar.