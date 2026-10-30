Una noche de oro en Londres

Londres, por primera vez, fue sede de la entrega del máximo reconocimiento individual del futbol mundial. El protagonista y ganador de la noche fue Harry Kane, junto con Alexia Putellas.

El London Palladium fue el escenario perfecto, el lunes 26 de octubre, de una ceremonia que rindió homenaje a Stanley Matthews, el futbolista inglés que recibió el primer galardón en 1956.

Setenta años después, el premio volvió a estar en las manos de un jugador inglés. Harry Kane, delantero del Bayern Múnich y capitán de la Selección de Inglaterra, obtuvo el Balón de Oro masculino después de esperar 25 años para que su país volviera a festejar. El último inglés que había conseguido el premio fue Michael Owen, en 2001. Kane llegó a la gala con muchas posibilidades. Cerró la temporada 2025-2026 con 73 goles entre su club y la selección nacional, fue nuevamente uno de los grandes jugadores ofensivos de Europa y contribuyó a que el Bayern conservara el dominio de la Bundesliga. También tuvo un gran desempeño en la Champions League, anotando 14 goles y llevando al equipo alemán a semifinales. El segundo lugar en la votación fue para el francés Kylian Mbappé, mientras que Lamine Yamal ocupó la tercera posición.

Durante muchos años, Kane fue criticado por no conseguir títulos para su equipo a pesar de su gran capacidad goleadora. Su trayectoria estuvo marcada por malas temporadas. Su salida del Tottenham le benefició encontrando un ambiente ganador en el futbol alemán.

El premio lo reconoce como uno de los más grandes goleadores y como un excelente futbolista que ha tenido que competir y destacar teniendo siempre el peso de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ambos construyeron una época irrepetible y cambiaron las expectativas sobre lo que significa ser el mejor del mundo. Kane confirmó que el futbol atraviesa una etapa en la que el rendimiento constante y la capacidad de decidir partidos vuelven a tener una importancia determinante.

En la categoría femenina, la protagonista fue Alexia Putellas. La mediocampista española obtuvo su tercer Balón de Oro después de los conseguidos en 2021 y 2022. Confirmó que es una de las figuras más influyentes en la historia del futbol femenino. Su temporada con el Barcelona y su trascendencia internacional, particularmente en Inglaterra, le dieron una distinción más que merecida.

La historia de Alexis está vinculada a la expansión del futbol femenino en Inglaterra. Tras dejar el Barcelona y sumarse al London City Lionesses, su merecimiento es símbolo del peso creciente que la liga inglesa está teniendo en los últimos años.

Lamine Yamal volvió a ser reconocido como el mejor talento joven masculino, mientras Vicky López obtuvo el premio equivalente en la categoría femenina. Unai Simón y Cata Coll fueron distinguidos como los mejores porteros. Luis de la Fuente y Pere Romeu recibieron los reconocimientos a los mejores entrenadores. El París Saint-Germain fue elegido mejor club masculino y el Barcelona el mejor club femenino. La mexicana Charlyn Corral se llevó el premio a la mejor goleadora femenina, un reconocimiento que merece especial atención para el futbol de nuestro país.

Para mí, la presencia de Charlyn es de lo más destacado. Su distinción confirma que el talento de México puede competir en premiaciones que han estado dominadas por las potencias europeas. Para México, además, es una oportunidad de valorar la importancia de sus futbolistas en el crecimiento del juego femenino.

Otro de los momentos relevantes fue el reconocimiento Sócrates para Bukayo Saka, del Arsenal, por su labor humanitaria y compromiso social fuera de la cancha. La inclusión de esta categoría recuerda que la responsabilidad pública de las figuras del mundo del futbol también deben formar parte del deporte.

La ceremonia es organizada, conjuntamente, por France Football y la UEFA desde 2024. El premio del Balón de Oro nació como una iniciativa periodística europea y se convirtió en una marca global, con una audiencia que supera a muchas de las entregas de premios más importantes del mundo.

Con su premio, Harry Kane recuperó para Inglaterra lo que llevaba esperando por años. Alexia Putellas confirmó que el futbol femenino ya ocupa un espacio importantísimo en este tipo de eventos. Jóvenes como Yamal y Vicky López anticiparon, quienes podrían dominar las próximas temporadas.

A 70 años de su creación, el Balón de Oro sigue buscando premiar al mejor. Pero eso depende de quiénes están abriendo nuevos mercados y de quiénes representan mejor el momento que vive el futbol mundial. Esta vez, la respuesta tuvo acento inglés y español, y la ciudad de Londres como testigo de la Grandeza Futbolística.