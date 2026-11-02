La cima está empatada y los méritos, en discusión

Señoras y señores, la lucha por el campeonato mexicano tiene ahora tres protagonistas en la parte más alta de la tabla. Chivas, América y Cruz Azul llegaron a 29 puntos y convirtieron el cierre del torneo en una auténtica batalla por el liderato. La Máquina tiene argumentos para pelear por el título. Las Chivas también atraviesan por un gran momento e incrementan sus posibilidades de coronarse al acumular tres victorias consecutivas.

En la cima del futbol mexicano hay tres equipos, con tres historias. Chivas y Cruz Azul han construido su camino a partir de resultados y funcionamiento, imponiendo respeto dentro de la cancha. Por otro lado, el América lo ha hecho rodeado de polémica por decisiones arbitrales que terminan favoreciéndolo y que vuelven a poner en duda la credibilidad de la Liga MX.

El Guadalajara está viviendo uno de sus mejores momentos del torneo, consolidando el proyecto de Gabriel Milito, con un conjunto de futbolistas que ha encontrado identidad, que tiene con qué anotar goles. Ha sabido combinar juventud con experiencia, además de convencer a su afición.

La Máquina tiene una plantilla con calidad, experiencia y buen rendimiento. Es muy peligrosa cuando logra imponer su ritmo y aprovechar el talento de sus individualidades.

Las Águilas también llegaron a 29 puntos, aunque su empate 2-2 frente a Toluca dejó muchas dudas. Cuando Toluca tenía asegurada la victoria por 2-1, el árbitro Luis Enrique Santander señaló un penal sobre Miguel Borja en los últimos minutos. Henry Martín lo anotó consiguiendo el empate para mantenerse en la primera posición. La decisión fue muy polémica y despertó dudas por el momento en el que se marcó y por el contacto señalado, la misma historia de siempre. La Liga MX no puede caracterizarse porque sus partidos se discutan más por las decisiones de sus árbitros que por lo que sucede dentro del terreno de juego.

El favoritismo para el América tampoco parece aislado. Durante el torneo ha habido otras jugadas cuestionadas en sus encuentros, con reclamos de penales, posibles expulsiones y decisiones del VAR que han provocado inconformidad entre sus rivales. La acumulación de estos incidentes hace que las sospechas crezcan y que la confianza de los aficionados disminuya.

El VAR fue implementado para reducir errores y no parece que así sea. La exigencia debe ser pareja y las jugadas deben revisarse con el mismo rigor sin importar la popularidad o el poder económico de los clubes.

El torneo tiene otros protagonistas que pueden convertirse en rivales importantes cuando llegue la Liguilla. Atlas, Toluca, Tijuana, León y Monterrey pueden aspirar al título.

Detrás de los tres líderes aparece Atlas, con 27 puntos. Ha demostrado que puede competir con un buen nivel. Su fortaleza colectiva y su capacidad para ganar partidos cerrados lo mantienen entre los mejores.

Toluca tiene mucha experiencia y una fuerte ofensiva que lo pueden competir contra cualquiera, pero necesitan convertir sus buenas actuaciones en victorias para llegar con posibilidades a la fase final.

Xolos ha conseguido mantenerse en la zona de clasificación gracias a su competitividad. León tiene recursos ofensivos para complicar los partidos.

Para ambos, las últimas jornadas serán determinantes para asegurar su lugar entre los ocho primeros.

Monterrey es otro equipo que no puede faltar. La calidad de su plantilla lo coloca entre los equipos que nadie quisiera enfrentar en una eliminatoria. Sin embargo, tiene aspectos defensivos que necesita corregir.

Más abajo están Pumas, Querétaro, Santos y Pachuca, equipos que todavía buscan acercarse a los puestos de clasificación. Su margen de error es cada vez menor y necesitan una combinación de resultados y victorias para mantener viva la esperanza.

La Liguilla suele ser un torneo diferente. La posición en la tabla importa, pero no garantiza nada. Un equipo que llega enrachado y con confianza puede eliminar a cualquiera, incluso a los favoritos.

Chivas, Cruz Azul y América están como líderes, pero Atlas ha sido constante, Toluca conserva su peligrosidad y Monterrey cuenta con la ventaja de saber sorprender.

El futbol mexicano se prepara para una fase final en la que los nombres no serán suficientes y detrás de los tres grandes protagonistas hay varios equipos dispuestos a arrebatarles el campeonato.