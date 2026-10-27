El Guano, la sierra, las elecciones

Aureliano Guzmán Loera, El Guano, es el hermano mayor de Joaquín El Chapo Guzmán. Estados Unidos ofrece hasta cinco millones de dólares por información que lleve a su captura y su centro de operaciones sigue donde siempre, donde nació y creció: en La Tuna, Badiraguato, la tierra de la familia, el pueblo donde nacieron también el gobernador Rubén Rocha y el senador Enrique Inzunza, contemporáneos de El Chapo y El Guano.

Desde La Tuna, en ese rincón de la sierra donde confluyen Sinaloa, Durango y Chihuahua, el llamado Triángulo Dorado, controla el cultivo, la producción y el traslado de mariguana y heroína, y en la última década también de metanfetamina, cocaína y fentanilo. En abril estuvieron cerca de detenerlo. Un operativo federal en Tamazula, Durango, en los límites con Badiraguato, terminó con diez integrantes de la organización del Guano detenidos, entre ellos su mano derecha y operador financiero, el encargado de comprar armas, drones y explosivos. Durante horas circuló la versión de que El Guano había caído. No fue así. Volvió a escapar, como lo ha hecho en por lo menos siete operativos desde 2011. En uno de ellos perdió a su jefe de seguridad, El R8, y murió uno de sus hijos, El Gringo.

El Guano no es un personaje muy conocido, muchísimo menos que su hermano El Chapo, pero no es ni remotamente un capo menor y destaca por ser extremadamente violento. Investigaciones federales le atribuyen haber ordenado el asesinato de su medio hermano, Ernesto Guzmán Hidalgo, por sospechar que colaboró en la recaptura de El Chapo en 2014. Desde la extradición de Joaquín, en 2017, construyó su propia facción en el Cártel de Sinaloa que hoy es uno de los cuatro grupos que se disputan el estado, junto con Los Chapitos, Los Mayos y los que encabeza otro criminal poco conocido, pero cada vez más importante, Fausto Isidro Meza, El Chapo Isidro, heredero de los Beltrán Leyva, enemigos desde siempre de El Chapo y El Guano. Otra organización también es cada vez más importante, los Cabrera Saravia.

El papel de El Guano en la guerra interna ha sido cambiante. Primero, lo ubicaron del lado de La Mayiza, enfrentado con sus sobrinos por una disputa generacional que venía de mucho antes: El Guano se consideraba un legítimo heredero y Los Chapitos, como a otros, lo desconocieron. Pero la alianza de Los Mayos con El Chapo Isidro tiene como blanco tanto a Los Chapitos como al Guano. Mientras los hijos de El Chapo han recurrido a dinero, armas y sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, El Guano tiene su propia gente, sus aliados y su territorio, lo mismo que rutas que ha alimentado durante décadas. Controla la sierra y, por ende, controla las rutas hacia Durango y Chihuahua. Por eso su peso. Uno de sus principales centros de operación es el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua.

Héctor de Mauleón publicó ayer en El Universal que, según un informe federal a principios de 2024, cuando era secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, hoy presidenta nacional de Morena, se reunió con El Guano en Guadalupe y Calvo, el municipio serrano donde confluyen los tres estados. El encuentro, según el informe citado por De Mauleón, habría servido para negociar respaldo electoral para Morena, rumbo a los comicios de ese año, incluido un cambio en los apoyos a aspirantes locales que habría favorecido a la actual alcaldesa, Ana Laura González Ábrego, además de respaldo en otras partes del estado.

Montiel descalificó la información y respondió que nunca había “tenido relación ni me he reunido con personas dedicadas a actividades delictivas”. De Mauleón contestó que sostiene cada línea de lo publicado.

Las elecciones de 2024 en la sierra de Chihuahua, Sinaloa y Durango se realizaron en zonas donde difícilmente se puede hacer campaña sin el aval de quienes controlan el territorio. En Guadalupe y Calvo, un municipio históricamente gobernado por el PRI, Morena ganó en 2024 con 48 por ciento de los votos. El PRI denunció el robo de urnas y la violencia generalizada durante la jornada electoral. Demostró contradicciones evidentes en las actas de escrutinio, casillas donde el número de votos registrados superaba la lista nominal. También que la votación y el conteo fueron realizados por personas que no estaban legalmente facultadas para operar las casillas y dijo que pertenecían a grupos criminales. El TEPJF desestimó las quejas y aprobó el resultado electoral.

El municipio de Morelos colinda directamente al este y sur con Guadalupe y Calvo. Morena gobierna Morelos, en Chihuahua, desde 2021, cuando el actual alcalde, José de Loreto Javalera Bojórquez, asumió su primer periodo. Fue reelecto en 2024 para un segundo mandato. En 2021 fue candidato único por las presiones del crimen organizado. Obtuvo mil 826 votos, mientras que los votos nulos sumaron mil 383. En Morelos fue donde se encontró el narcolaboratorio que ocupaba cerca de cien hectáreas, en el operativo en el que estuvieron como observadores, en abril pasado, dos agentes de la CIA que murieron al desbarrancarse en la sierra, regresando de esa acción.

El sobrino de El Guano, Ovidio Guzmán López, está cooperando con la justicia estadunidense, y su hermano Joaquín también, entre otros varios integrantes de lo que fue el Cártel de Sinaloa. La información sobre los acuerdos entre narcotraficantes y políticos mexicanos ya no depende sólo de informes nacionales. Lo que no se aclare aquí, tarde o temprano, se ventilará en una corte de Nueva York o de Chicago.

El Guano, mientras tanto, sigue, imperturbable, en la sierra