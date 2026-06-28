El futbol y la mujer mexicana

Por Ma. Patricia Herrera Gamboa*

Hace varias décadas, la mayoría de las mujeres mexicanas odiaba el futbol, ya que eso significaba ver los domingos al marido pegado al televisor, muchas veces acompañados de ruidosos amigos y las esposas debían olvidarse de vida social o incluso de todo el fin de semana, no había manera de evitarlo y entonces, tal vez un día se rindieron y decidieron unirse aplicando aquel dicho: “Si no puedes con el enemigo, únete a él”.

La oleada femenina se unió en serio no sólo en la sala de los hogares mexicanos, sino también tomó presencia en los estadios de futbol de todo el país, los equipos deportivos elaboraron artículos como camisetas, sudaderas y gorras de todos los equipos de futbol en tallas pequeñas y colores exclusivos para mujeres y como somos tan apasionadas, pasamos de llorar por el final de una telenovela a llorar con la derrota de nuestro equipo favorito y nuestros fines de semana se transformaron en las gradas de un estadio con marido e hijos, gritando al unísono, incluso improperios, al árbitro o jugadores contrarios.

Y es que el futbol es el deporte mundial por excelencia, es pasión, coraje, lágrimas, alegría desbordada que en un tiempo fueron exclusivos para varones, pero la apertura femenina llegó como aplanadora a prácticamente el mundo entero, así que de las gradas se apropiaron de las canchas y, aunque parezca imposible de creer, según las estadísticas, el primer partido “oficial” de futbol femenino se suscitó hace ¡más de 100 años!, en el lejano Londres, Inglaterra, a fines del siglo XIX y en Latinoamérica fue aproximadamente en 1910, estadísticas que desconocemos la mayoría de las mujeres mexicanas.

Sin embargo, como en todos los ámbitos tanto profesionales, laborales como educativos, el papel de las mujeres no puede desprenderse de la estirpe de la desigualdad e inequidad de género, también reflejado en el futbol y los deportes en general, ya que algunos son asociados a lo masculino, como es el caso. Así que ellas ven limitadas sus prácticas deportivas, marginándolas y debilitando su participación con pocas oportunidades para desarrollar potencialmente sus habilidades y, claro, con nulo o muy poco reconocimiento, lo que lo ha convertido en un reto más para las mujeres.

En nuestros días, las mujeres juegan futbol profesional en todo el mundo, en México la liga femenil o liga MX fue creada en diciembre de 2006, respaldada por los clubes de futbol varonil de primera división, y ya ha conseguido algunos campeonatos y con su propia selección mexicana, así como por varias jugadoras que ya han escrito su nombre en la historia mexicana con talento y disciplina. Sin embargo, no ha sido suficiente, considerado un deporte masculino, y tanto el gobierno federal, como la Federación Mexicana de Futbol y patrocinadores continúan invirtiendo grandes cantidades económicas en el futbol varonil, subestimando e invisibilizando el femenino y no sólo ellos, sino la misma sociedad mexicana a través de redes sociales y medios masivos, priorizando la liga masculina, reafirmando la discriminación y desigualdad.

Nuestro país es sede por tercera ocasión, aunque no del todo, del Mundial junto con EU y Canadá, lo que de alguna manera lo eleva como una de las sedes favoritas de futbol en el mundo, y quizás porque no, en un futuro no muy lejano celebremos un campeonato de futbol femenil en nuestro histórico Estado Azteca. Concluyo citando algo publicado por ahí: “Nunca sabrán jugar al futbol como hay que jugar y si fueran capaces, este deporte siempre será inapropiado para su sexo…”.

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