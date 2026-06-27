Alemán jonronero

Max Kepler tiene un récord en Grandes Ligas que luce imposible de igualar. El jardinero alemán pegó cinco cuadrangulares consecutivos al mismo pitcher y en la misma temporada.

Kepler, originario de Berlín, entonces jugaba con Mellizos de Minnesota y logró la hazaña frente a Trevor Bauer, quien lanzaba para los Indios de Cleveland.

El jardinero europeo le conectó tres jonrones al lanzador estelar el 6 de junio de 2019. Luego, el 13 de julio de ese año volvió a enfrentarlo y le pegó otros dos cuadrangulares en los primeros turnos. Finalmente, Bauer, quien recientemente anunció su regreso a los Diablos Rojos de la Liga Mexicana, pudo ponchar al toletero en la cuarta entrada.

Max Kepler destacó desde su niñez como atleta. Brillaba por su seguridad y aplomo como guardameta de un equipo infantil del Herta Berlín. Al mismo tiempo, recibió una beca para la academia de tenis de Steffi Graf, luego de impresionar en una prueba a pesar que nunca había practicado con una raqueta.

La elasticidad y movilidad perfecta que mostraba en la práctica deportiva era por herencia genética. Sus padres Kathy Kepler, estadunidense y Marek Rozycki, de origen polaco, fueron bailarines de ballet y se conocieron en Alemania.

Max Kepler estudió en un colegio germano-estadunidense y ahí se relacionó por primera vez con el beisbol. Fue un amor a primera vista.

En unas vacaciones a Estados Unidos recibió de su abuelo el mejor regalo: un uniforme de los Yankees con el 2 de Derek Jeter. Casi a diario lo usó, sin importar que estuviera limpio o sucio. Su mamá le ajustaba el largo del pantalón conforme crecía.

En su adolescencia, ante la sorpresa de familiares y amigos, decidió dejar la portería en la que le auguraban un sólido futuro. Max pidió probar en el beisbol y con el apoyo de sus padres encontraron una academia, aunque estaba alejada de Berlín.

A los 16 años y ya con sus 1.93 metros de altura fue firmado por los Mellizos de Minnesota con un bono de 800 mil dólares, el más alto para un prospecto europeo.

Paul Molitor se convirtió en su mentor desde las ligas menores. El miembro del Salón de la Fama recordaba que los batazos de Kepler “tenían sonido de Grandes Ligas”.

Max Kepler suma actualmente 11 temporadas en la Gran Carpa, está a 17 hits de llegar al millar y tiene 179 cuadrangulares con 560 carreras producidas.

Este fin de semana se incorporó a su nuevo equipo Diamondbacks de Arizona, luego de cumplir una suspensión de 80 juegos por dopaje al dar positivo de una sustancia, a la que el pelotero asegura que desconoce cómo ingresó a su cuerpo.

En lo que sí está seguro es que el tiempo que estuvo afuera le sirvió para amar más y valorar el beisbol, igual que aquel pequeño de Alemania que soñaba con llegar a las Grandes Ligas.