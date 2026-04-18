Entre el escándalo, el desamor y los silencios incómodos

NODAL, ÁNGELA… ¿SE ACABÓ EL CUENTO?

Cuando el río suena, Gustavo, es porque piedras lleva… y en este caso, el río ya parece catarata.

El rumor de una posible separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ya no es un simple chisme de pasillo. No. Hoy toma forma, cuerpo y contexto. Y cuando uno pone todas las piezas sobre la mesa, el rompecabezas empieza a armarse solito.

A ver, pongamos orden: escándalos públicos, presiones familiares, pleitos legales, una carrera que va a mil por hora y, por si fuera poco, decisiones francamente cuestionables.

El más reciente detonante: el videoclip Vals. Sí, ese video de Nodal, donde aparece una modelo con un parecido más que evidente a Cazzu, madre de su hija Inti. Pero no sólo eso… la caracterización parece hecha con toda la intención. Y aquí es donde uno se pregunta: ¿provocación, torpeza o simple falta de sensibilidad?

Porque, seamos claros: esto no es un detalle menor. Es una falta de respeto. Y en cualquier relación —más aún en una tan expuesta— eso pesa.

A esto súmele usted, los problemas legales que rodean a Nodal: la manutención de su hija, los conflictos con su antigua casa disquera Universal Music, tensiones contractuales y un entorno que claramente lo tiene presionado.

Y cuando un artista está así —rebasado— empieza a tomar decisiones impulsivas.

Por si fuera poco, las familias están metidas hasta el tuétano. No es metáfora, es realidad. De un lado, el clan Aguilar, encabezado por Pepe Aguilar, figura fuerte, dominante y presente. Del otro, la familia de Nodal, igual de involucrada.

Y entonces la pregunta es inevitable:

¿Dónde queda la pareja?

Porque cuando en una relación hay más voces externas que internas, el desgaste es cuestión de tiempo.

Yo no afirmo que ya estén separados. Pero tampoco me hago el ingenuo. Las señales están ahí. Claras y evidentes. Y cuando una relación empieza a tambalearse en público… pocas veces se salva en privado.

Ojalá me equivoque. Pero hoy, más que nunca, la historia de amor suena a despedida.

RAPHAEL: EL ÚLTIMO GRAN ÍDOLO

En medio de tanto escándalo, también hay espacio para la grandeza.

Hoy será el segundo y último concierto de Raphael en el Auditorio Nacional. Y no estamos hablando de cualquier artista. Estamos hablando de una leyenda viva.

Un hombre que ha cruzado generaciones, estilos, épocas… y que sigue de pie.

Podría ser —y lo digo con respeto y nostalgia— una de sus últimas grandes citas con el público mexicano. Y eso no es cualquier cosa.

Yo tendré la oportunidad de estar ahí. De verlo, de escucharlo, de aplaudirlo como hace años no lo hacía. Y créame, hay artistas que no se ven… se viven.

Raphael es uno de ellos.

En mi próxima columna le contaré cada detalle. Porque cuando un grande pisa el escenario, no se reseña… se honra.

NOS VEMOS EN IMAGEN TELEVISIÓN

Aprovecho para recordarles que hoy sábado tenemos varias citas importantes:

A las 11 de la mañana, el resumen semanal de De Primera Mano, donde repasamos lo más relevante del espectáculo.

A las 3 de la tarde, entrevistas que realicé para Cadena 3, que son un verdadero viaje al pasado, a la nostalgia, a los recuerdos que marcaron época.

Y a las 8 de la noche, los espero en El minuto que cambió mi destino sin censura, con mi compañera Gaby Ramírez.

Una historia que, aparentemente, parece sencilla… pero créame, tengo otros datos. Y lo que van a ver, no es lo que imaginan.

ANA BÁRBARA: CUANDO EL AMOR CUESTA DEMASIADO

Y si usted pensaba que ya lo habíamos visto todo… espérese.

Esta semana se armó un escándalo de dimensiones mayores cuando, en mi canal de YouTube Gustavo Adolfo Infante TV, revelé que Ana Bárbara habría regresado con su esposo Ángel Muñoz.

Sí, el mismo que la engañó.

Sí, el mismo que hizo comentarios agresivos contra sus hijos.

Sí, ése mismo.

Pero lo más delicado no es el regreso. Lo verdaderamente grave es lo que vino detrás.

De acuerdo con declaraciones de Pancho Ugalde, hermano de la cantante, este señor habría condicionado su regreso… obligando a que los hijos mayores de Ana Bárbara, Emiliano y Chema, salieran de la casa.

Así. Tal cual.

Y aquí es donde uno ya no puede quedarse callado.

Yo no soy juez de la vida de nadie. Cada quien toma sus decisiones y vive con sus consecuencias. Pero hay límites. Y cuando en una relación los hijos salen perdiendo… algo está profundamente mal.

Porque una cosa es perdonar.

Y otra muy distinta es ceder lo que no se debe ceder.

El amor no debería costar dignidad.

Y mucho menos, familia.

Y sí, lo digo como lo pienso:

Si hay mujeres —u hombres— que cambian a sus hijos por una pareja, entonces ya no hay mucho más que decir.

Ahí no hay argumento.

Ahí hay un problema.

CIERRE

El espectáculo mexicano vive momentos intensos. Relaciones que se rompen, decisiones cuestionables, escándalos que evidencian lo que muchos prefieren ocultar.

Pero también, de vez en cuando, aparece la grandeza, como la de Raphael, recordándonos que no todo está perdido.

Entre el ruido, el escándalo y la polémica, hay historias que se caen… y otras que se vuelven eternas.

Y como siempre le digo:

yo aquí estoy para contarlas.

Sin censura. Sin miedo. Y con la verdad por delante.