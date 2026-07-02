Aida Cuevas habla sin reservas, sentencias que marcan y declaraciones que dan de qué hablar

Hay entrevistas que son simplemente promocionales y hay otras que terminan convirtiéndose en un verdadero documento de vida. De ésas que dejan al descubierto heridas, triunfos, fracasos y cicatrices que el público pocas veces conoce. Este sábado, a las ocho de la noche, por Imagen Televisión, tendré el privilegio de presentar una conversación exclusiva con Aida Cuevas, una de las máximas exponentes de la música regional mexicana y, sin duda, una mujer que ha sabido salir adelante pese a los momentos más difíciles de su existencia.

AIDA CUEVAS ROMPE EL SILENCIO

La llamada Reina del Mariachi abre su corazón como pocas veces lo ha hecho. Habla de su carrera, de su familia, pero sobre todo de su vida privada, ésa que durante muchos años procuró mantener lejos de los reflectores.

UN TESTIMONIO QUE ESTREMECE

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista llega cuando recuerda uno de sus matrimonios. Aida relata los episodios de violencia que vivió con un hombre que, asegura, tenía problemas de adicciones a sustancias ilícitas. La cantante narra cómo fue víctima de agresiones físicas y cómo llegó a temer por su propia vida. No son declaraciones sencillas ni hechas para generar escándalo; son confesiones dolorosas que explican muchas de las decisiones que tomó posteriormente.

LA BATALLA LEGAL CONTRA SU HERMANO

También dedica una parte importante de la conversación al conflicto que mantiene con su hermano menor, Carlos Cuevas. Aida sostiene que fue él quien inició la demanda por 26 millones de pesos en su contra y recuerda que, finalmente, los tribunales resolvieron el asunto a su favor. De acuerdo con lo que explica durante la entrevista, ahora Carlos Cuevas deberá cubrir una indemnización cercana a los 2.8 millones de pesos.

Más allá de las cifras, queda claro que detrás del litigio existe una ruptura familiar profunda que difícilmente podrá repararse. Cuando los problemas llegan entre hermanos, pocas cosas duelen tanto como comprobar que una diferencia termina resolviéndose en los tribunales y no alrededor de una mesa.

Por eso los invito este sábado, a las ocho de la noche, a través de Imagen Televisión, para conocer una entrevista intensa, franca y sin rodeos con Aida Cuevas.

UNA SENTENCIA QUE LLEGÓ SEIS AÑOS DESPUÉS

Otro caso que finalmente encontró una resolución fue el de la actriz cubana Libia Brito, quien terminó pagando la sentencia derivada de la agresión contra un fotoreportero en Cancún, ocurrida hace varios años junto con quien entonces era su pareja, el extranjero Mariano Martínez.

Durante seis años se negó a aceptar responsabilidad por aquellos hechos. Sin embargo, después de que un juez emitiera una resolución definitiva, la actriz tuvo que cumplir con el pago correspondiente.

CUANDO LOS ABOGADOS HACEN SU TRABAJO

En este caso vale la pena hacer una reflexión. Los procesos judiciales pueden prolongarse durante años, pero cuando una sentencia queda firme, lo correcto es cumplirla. Su abogado, Eric Raiuda, le recomendó pagar porque el asunto ya estaba totalmente juzgado. Ésa, desde mi punto de vista, es la función de un abogado: asesorar jurídicamente a su cliente con base en la realidad del expediente y no alimentar expectativas imposibles.

Existen abogados que privilegian la estrategia legal y otros que parecen más interesados en convertirse en personajes mediáticos. Al final, los resultados hablan por sí solos.

GABRIEL SOTO ENTRA EN OTRA POLÉMICA

Y hablando de personajes públicos, me llama profundamente la atención la manera en que Gabriel Soto ha decidido responder a las declaraciones de la autora y compositora Sinclair, quien asegura haber sostenido una relación sentimental con el actor durante aproximadamente año y medio, afirmación que él niega.

DECLARACIONES QUE NO AYUDAN

Lo que realmente sorprendió fueron las declaraciones posteriores de Gabriel. Señaló que ella seguía casada y que existía el riesgo de perder una pensión alimenticia. Incluso aseguró que él era quien le pagaba el supermercado y que la apoyaba económicamente en diversos aspectos.

Más allá de si existió o no una relación sentimental, considero que ese tipo de comentarios difícilmente benefician la imagen de cualquier caballero. Las diferencias personales pueden resolverse por la vía legal o mediante un simple desmentido, pero ventilar presuntos aspectos económicos de una mujer, haya sido o no su pareja, termina desviando la atención del tema principal.

AHORA TODO SE DEFINIRÁ EN LOS TRIBUNALES

Ahora Gabriel Soto asegura que está demandando a Sinclair por daño moral. Será la autoridad correspondiente la que determine quién tiene la razón y cuáles son las pruebas que sustentan las versiones de cada una de las partes.

Mientras tanto, una vez más queda demostrado que en el mundo del espectáculo las historias no terminan cuando se apagan las cámaras. Muchas veces es justamente ahí donde apenas comienzan.