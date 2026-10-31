Comportamiento de la economía de México

La evaluación de distintos indicadores económicos del segundo trimestre y de otros datos oportunos apuntaban a que México tendría un buen crecimiento económico en el tercer trimestre. El dato de estimación oportuna del PIB lo confirma. El reto es que la tendencia se mantenga los siguientes cinco trimestres.

Inicio comentando sobre algunos de los indicadores que ya conocíamos. La actividad económica estatal durante el segundo trimestre de 2026 muestra que hay varios estados con un crecimiento sólido en comparación con el trimestre previo y respecto del mismo trimestre del año anterior. En este grupo están Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Veracruz y Yucatán.

Hay un pequeño grupo de estados con un mal desempeño que incluye a Morelos, Quintana Roo, Puebla y Nayarit. El grupo intermedio, que son la mayoría, tiene un desempeño aceptable.

Esto da evidencia que a nivel regional hay, en general, buena dinámica y que los problemas de crecimiento están focalizados.

El indicador global de la actividad económica a agosto tuvo un crecimiento anual de 3.5% indicando que se mantuvo la dinámica de crecimiento en el tercer trimestre.

En la economía de México, la manufactura tiene un peso muy relevante. Por eso la relevancia del indicador oportuno de la actividad manufacturera que en septiembre tuvo una variación anual de 1.9 por ciento.

Un problema reciente en México es el reducido nivel de la inversión. Si hay reactivación en el sector construcción es un indicio de buen comportamiento económico.

El cuarto indicador es el de la encuesta nacional de las empresas constructoras. Hubo un crecimiento anual del valor de la producción en agosto de 10.6 por ciento. Esto es consistente con un mayor nivel de inversión respecto de 2025.

En la parte de empleo en el sector construcción hay crecimiento en personal, en horas y en remuneraciones del personal lo que es consistente con la mayor producción.

Finalmente, la encuesta nacional de empresas comerciales a agosto indica que sobre base anual los ingresos al por mayor crecieron 6.3% y del comercio al por menor 3.1 por ciento. También hay una evolución favorable en este sector de las remuneraciones medias.

Los cinco datos dan evidencia de un buen crecimiento con sólido desempeño de la actividad a nivel regional e indicadores oportunos con buenos crecimientos anuales, sobre todo en construcción.

El dato que publicó ayer el Inegi nos confirma lo anterior. El PIB del tercer trimestre de 2026 creció 0.9% respecto del segundo trimestre, y 3.2% respecto del mismo trimestre del año anterior.

A nivel de actividades hay un buen desempeño, ya que tanto las secundarias como terciarias crecieron arriba de 3% sobre base anual.

El crecimiento de los primeros tres trimestres del año respecto del año previo es de 1.9 por ciento. Este último dato nos ubica en una situación tal que, si hay un buen desempeño en el cuarto trimestre, México crecerá por arriba de 2.0% en 2026.

Después de que se publicó el dato del segundo trimestre había dos hipótesis. Una era que el buen desempeño se explicaba por un rebote respecto del primer trimestre y que se regresaría a un mediano crecimiento en el tercer trimestre. La otra era el inicio de una tendencia favorable. La evidencia respalda la segunda. El reto es que se mantenga.