Frentes Políticos / 7 de abril de 2026

1. Ensayo. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reunió a su equipo para medir el avance rumbo al Mundial y, de paso, tomar control del escaparate. A la mesa llegaron Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y operadores clave como Pablo Vázquez, secretario de Seguridad; Héctor García, secretario de Movilidad, y Raúl Basulto, secretario de Obras, junto con Gabriela Cuevas, coordinadora con la FIFA, y Andrés Lajous, titular de la Agencia Ferroviaria. La cuenta regresiva aprieta y el estadio cambia de nombre mientras se ajustan tiempos y rutas. Coordinación en papel. Funcionarios, ya. Falta ver si la ciudad y su gente aprueban el ensayo general.

2. Pluma. Julio Scherer García convirtió su biografía en método y el oficio en trinchera. Forjado entre linajes que cruzaron imperios, revoluciones y fortunas que se hicieron y deshicieron, eligió romper con la prensa complaciente y tensar la relación con el poder. En Excélsior depuró contenidos, desplazó el espectáculo y colocó la información como eje; en Proceso consolidó una práctica que incomodó a gobiernos y reordenó la conversación pública. Su propuesta no fue estética, sino política, con rigor, diversidad editorial y distancia crítica frente a la autoridad. No buscó agradar. Scherer García buscó analizar y reflexionar. Y en ese gesto trascendió… y dejó escuela.

3. Aulas. Claudia Sheinbaum coloca a la educación a nivel primordial con una cifra que busca imponerse en el debate; 26 mil millones para escuelas en 2026 y un acumulado que rompe inercias históricas. A su lado, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, empuja la expansión del bachillerato y la eliminación del examen de ingreso como propuesta de acceso universal. La ecuación política es clara, con cobertura amplia, recursos visibles y derechos totalmente garantizados. El detalle aparece en la ejecución. Obras, mantenimiento y gestión local donde suelen diluirse los montos. Dinero, hay. A esperar que no se pierda en el camino.

4. De gira. Samuel García, gobernador de Nuevo León, llevó su agenda a Tokio y convirtió el Mundial en pretexto diplomático para tocar la puerta a los inversionistas. La reunión con la princesa Hisako de Takamado abre vitrina simbólica, pero el fondo es atraer capital japonés bajo el paraguas de proyectos como Ponte Nuevo y Ponte Mundial. Acompañado por Melba María Pría, embajadora de México en Japón, el gobernador busca vestir de cooperación lo que en casa se mide en resultados tangibles. El mandatario activa un puente con la intención de consolidar acuerdos para la llegada de nuevos capitales. Otros no salen de su silla.

5. Aviadores. El Senado decidió administrar la opacidad justo donde más duele, en las ausencias. Con el reporte completo en el cajón, asoma lo que no pudieron ocultar. Que Alejandro Moreno, senador del PRI, encabeza la lista con cinco inasistencias acumuladas en tres días con doble sesión; detrás aparecen Andrea Chávez e Imelda Castro, senadoras de Morena, junto con Mely Romero, del PRI, todas con agenda política que compite con el escaño. Los números son reales: 25 legisladores, 39 faltas sin justificar. El problema no es sólo faltar, es legislar a distancia mientras el registro se fragmenta. Curul, hay. Presencia, intermitente.