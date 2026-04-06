Frentes Políticos / 6 de abril de 2026

1. Futuro. Mario Delgado, secretario de Educación, abre una nueva fase al llevar La Escuela es Nuestra al nivel medio superior, con 37.5 mdp a planteles del Conalep en la CDMX. La instrucción de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, es mover el programa de lo básico a lo técnico e implica apostar por formación vinculada al empleo, donde, antes, el abandono marcaba el ritmo. Rodrigo Rojas, director del Conalep, opera la ejecución con comunidades escolares administrando recursos y prioridades. Menos escritorio, más taller. La infraestructura deja de ser rezago crónico y entra al terreno productivo. Educación que empieza a oler a industria.

2. Presión costera. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, suma otro pendiente a su ya larga lista. Pescadores de Jicacal preparan una demanda colectiva, mientras el hidrocarburo derramado sigue marcando la orilla y vaciando ingresos. El Instituto Federal de Defensoría Pública entra a escena con expedientes, pruebas y postura jurídica que eleva el conflicto más allá del reclamo local. En paralelo, Pemex, con Víctor Rodríguez al frente, aparece como actor inevitable, aunque sin rostro, inmediato en la solución. Territorio afectado, empresa estatal señalada y autoridad obligada a responder. El litigio apenas arranca.

3. Infraestructura. Zoé Robledo, director del IMSS, coloca en Oaxaca una propuesta que combina expansión médica y cálculo territorial, un hospital de 260 camas en San Lorenzo Cacaotepec, con 46 especialidades. El terreno donado por el gobierno estatal no es gesto menor, es alineación política para acelerar una obra donde la demanda rebasa al sistema. Borsalino González, director de Administración del IMSS, empuja el argumento técnico y habla de más capacidad y un segundo nivel fortalecido. A su vez, el ISSSTE, con Martí Batres, levanta su propia pieza. Dos sistemas creciendo en el mismo mapa. Obras necesarias, pero ¿alcanzarán?

4. Ahorro. Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, empuja la bandera de obra pública con sello propio, hacer más con menos, en la carretera Ocoyoacac-Tenango. Joel González Toral, director general de la Junta de Caminos estatal, confirma un recorte de 70% al ejecutar sin contratistas, con maquinaria y nómina estatal, una fórmula que revive viejas prácticas que sí funcionan. En campo, Martín Sánchez Gómez, trabajador de la Junta de Caminos, celebra el regreso de tareas que habían sido desplazadas. La ecuación seduce, pero deja certezas sobre el control político del presupuesto. El camino avanza. Los beneficios se multiplican.

5. Impulso innecesario. Higinio Martínez, senador de Morena, vuelve a agitar el tablero mexiquense con movimientos que, más que sumar, levantan cejas, pues nos advierten que ha abierto páginas y mensajes que empujan su nombre rumbo a las elecciones de 2029, pero que en corto ya se leen como extralimitados. En el entorno de la gobernadora Delfina Gómez el momento exige cohesión, no ruido. Y aquí el punto es otro, pues con el capital político que arrastra, el senador no tendría por qué recurrir a estas herramientas. Cuando la fuerza propia alcanza, el artificio estorba. Y, así, el movimiento evitaría roces hoy inocultables que no favorecen a nadie.