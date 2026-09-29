Frentes Políticos / 29 de septiembre de 2026

1. Retiro dorado. La austeridad republicana no opera para todos. Mucho menos para quienes alguna vez ocuparon un cargo en la Corte. Los ministros en retiro y sus viudas tienen a 68 personas para atenderlos, y entre dos y tres colaboradores cada uno, todos pagados con dinero público. Pero hay un caso que supera los excesos y que resulta especialmente llamativo, el de Diego Valadés. Fue ministro apenas siete meses y, desde 1995, su jubilación ya supera los 81 mdp, que lo convierte en uno de los exfuncionarios más caros. Siete meses de servicio y más de tres décadas de beneficios. No: las pensiones premium no caben en este país.

2. En la mira. A la gobernadora Rocío Nahle se le complica explicar las cuentas de Veracruz. El Órgano de Fiscalización Superior detectó un presunto daño patrimonial por 2 mil 749.6 mdp en la cuenta pública 2025; 2 mil 703.3 millones corresponden a 181 municipios. El abanico tiene adjudicaciones directas sin debida fundamentación, pagos sin comprobantes fiscales y contratos de servicios y asesorías sin evidencia de los trabajos realizados. Justo la suciedad administrativa que prometieron acabar. A Nahle ni la seguridad, ni el crecimiento ni las cuentas le salen.

3. Primordial. Dejemos de ser una sociedad arcaica. Maki Esther Ortiz impulsa en el Senado la primera Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, respaldada por la legisladora Juanita Guerra. El proyecto faculta a Semarnat y Sader para imponer arrestos administrativos de hasta 36 horas y multas de hasta 234 mil 620 pesos por crueldad animal. También crea un Registro Nacional de Animales de Compañía y un padrón de infractores, y prohíbe la venta de animales en mercados y vía pública sin autorización. La protección animal es el nuevo capítulo en la vida social de México. Bienvenida.

4. Pendientes. Alicia Bárcena llegó a San Lázaro con una advertencia, “estamos perdiendo costas, playas, la mayoría de nuestras cuencas y ríos”. La secretaria de Medio Ambiente pidió actualizar una legislación ambiental con casi 40 años de antigüedad y planteó cinco ejes para enfrentar el cambio climático, prevenir daños y fortalecer la justicia ambiental. En paralelo, Ricardo Monreal recibió a Bárcena para revisar la agenda ambiental y avanzar en la actualización de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. El reto es enorme. El clima ya cambió y está causando estragos en todo el orbe. La ley también tendrá que hacerlo.

5. Regreso. El exgobernador Ernesto Ruffo llegó a Ensenada después de recorrer más de 2 mil 700 kilómetros por carretera, custodiado por la GN. Cumplirá prisión domiciliaria mientras continúa el proceso por presunta delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos. Emilio Álvarez Icaza, integrante del Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo y representante de la organización Somos, calificó el traslado como una “infamia” y cuestionó que, por su edad y antecedentes médicos, no se utilizara una aeronave. Ruffo llamó a recuperar “el orden”. La causa sigue.