Frentes Políticos / 29 de octubre de 2026

1. Rudeza. Imposible matizar los calificativos. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la ahora exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, “traicionó la confianza del pueblo de México”, ante los señalamientos de presuntas irregularidades en las contrataciones del organismo. La mandataria reiteró su exigencia de una investigación a fondo y la intervención de la ASF, a cargo de Aureliano Hernández, que incluya tanto la gestión actual como el periodo anterior. Sheinbaum recordó que Taddei fue designada por el Congreso y no por el gobierno federal. La tómbola más costosa de la historia.

2. Legado. Todos los sectores le brindaron honores. Las palabras fluyeron a favor de uno de los encargados de hacer de México la patria que es hoy. Incluso el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, propuso guardar un minuto de silencio en memoria de Cuauhtémoc Cárdenas, “un hombre que contribuyó a la democratización del país”, dijo. Al inicio de la sesión, las cinco ministras y los cuatro ministros se pusieron de pie, junto con Daniel Álvarez, secretario de Acuerdos y los estudiantes invitados, para rendir homenaje al político michoacano. El país entero rinde tributo a quien tributo le rindió al país.

3. Popularidad. Con un fervor pocas veces visto, algunos proveedores de la Secretaría del Bienestar buscan a Alberto Ricardo Monroy Villegas, pues es su firma la que puede agilizar pagos pendientes. La titular Leticia Ramírez debe revisar esta parte infuncional del engranaje en la Secretaría. Mientras unos proveedores lo buscan sin éxito, otros aseguran haber recibido un mensaje de Monroy, advirtiéndoles que las cosas cambiaron y ahora los asuntos deben tratarse directamente con él. ¿Sabrá Ramírez que una firma de sus subalternos se ha vuelto tan cotizada? Está obligada a averiguarlo.

4. Caso abierto. En la investigación por la muerte del exalcalde Carlos Manzo, siguen cayendo probables responsables. Y, aunque la fiscalía estatal ha reiterado que las indagatorias continúan y que debe prevalecer el principio de presunción de inocencia, detuvieron a la secretaria de Bienestar en Uruapan. Rosa Alejandra “N” fue aprehendida por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento. Con esta captura, las autoridades michoacanas reportan un avance de 90% en las indagatorias y 33 personas detenidas por su presunta relación con el caso. Un entramado criminal entre las traiciones políticas y la justicia.

5. Contrastes. La gobernadora Margarita González Saravia destacó la inauguración de una torre con 88 consultorios médicos y el inicio de la construcción de un hotel de 144 habitaciones, proyectos “que reflejan la llegada de nuevas inversiones al estado”. Lo que no dice es que Morelos se mantiene entre las primeras entidades con mayor concentración de homicidios dolosos acumulados en el país; en extorsión y cobro de piso, es uno de los delitos con mayor tasa por cada 100 mil habitantes, afectando de manera constante a comercios, transportistas y pequeños negocios localizados en zonas clave como la región Oriente. Cifras que borran las sonrisas.