Frentes Políticos / 26 de junio de 2026

1. Puertas abiertas. Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, volvió a colocar el diálogo como herramienta de conducción política al recibir a representantes de pueblos originarios de Oaxaca, Guerrero, Estado de México y Chiapas. Acompañada por los subsecretarios de Gobernación, César Yáñez, y de Derechos Humanos, Arturo Medina. Rodríguez abrió una mesa para escuchar demandas vinculadas con justicia y derechos humanos. Ella atiende antes de confrontar, y envía la señal de que escuchar no resuelve todo, pero cerrar la puerta agravaría el conflicto. Bien ahí.

2. Golpe certero. Omar García Harfuch, secretario de SPC, sumó un resultado de alto impacto con la captura de Ernesto Rafael “N”, alias Sierra 1, identificado como uno de los principales generadores de violencia en Morelia. La operación, realizada en coordinación con la Fiscalía General de Michoacán, Defensa, Marina, Guardia Nacional y la Guardia Civil estatal, representa un avance relevante dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Más allá del arresto, el desafío será sostener la presión para impedir que las estructuras criminales se recompongan. La buena noticia: ya se recuperan espacios para la ciudadanía.

3. Abandonados. La resolución de la Corte Suprema de EU reavivó el debate sobre el alcance del derecho de asilo al establecer que quienes permanecen México no pueden exigir refugio para solicitar protección, al no encontrarse bajo la cobertura constitucional de EU que gobierna Donald Trump. El fallo fija un criterio con efectos directos sobre la política migratoria en la frontera. Del lado mexicano, la SCJN, presidida por Hugo Aguilar, seguirá de cerca las implicaciones jurídicas que decisiones como ésta pueden tener para los mexicanos. Toca actuar en consecuencia.

4. Tupido. En Querétaro, los registros para la contienda interna de Morena entran a su recta final y el tablero sigue llenándose. Santiago Nieto aparece con ventaja en distintas encuestas, aunque la competencia dista de estar resuelta. El senador Gilberto Herrera conserva una estructura con peso entre la militancia; la senadora Beatriz Robles apuesta por su presencia nacional; el diputado federal Luis Humberto Fernández intensifica su trabajo territorial; la alcaldesa de Cadereyta, Astrid Ortega, busca abrirse paso como relevo generacional, y en los corrillos persiste el nombre de Celia Maya. La competencia está al rojo vivo.

5. No está fácil. Morena llega con ventaja rumbo a 2027 en Nezahualcóyotl, pero nada está definido. Entre quienes aspiran a la candidatura aparecen Carmen de la Rosa, Susana Estrada Rojas y Gerardo Ulloa Pérez, cada uno con fortalezas distintas. Ulloa ha optado por una estrategia de presencia permanente en colonias y recorridos territoriales, apostando a que el contacto con la ciudadanía termine pesando más que las especulaciones. Estos nombres comienzan a posicionarse en un proceso donde todavía hay un amplio margen de indefinición. Las estructuras, los acuerdos y el trabajo de tierra serán los que inclinen la balanza. ¿Vale?