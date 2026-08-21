Frentes Políticos / 21 de agosto de 2026

1. Renovación. La presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, pusieron sobre la mesa una prioridad para América del Norte, renovar cuanto antes el T-MEC y dar certidumbre a empresas y trabajadores. En medio de presiones comerciales, ambas naciones coinciden en que la estabilidad y reglas claras son indispensables para fortalecer la región. La conversación también mostró que la relación bilateral va más allá del comercio. Carney agradeció el apoyo durante los incendios forestales en Canadá, con más de 400 bomberos y personal especializado. Todos para uno. Canadá siempre un aliado clave.

2. Blindaje absoluto. El domingo 30 de agosto, el grupo parlamentario de Morena en el Senado sesionará a puerta cerrada en el piso 14 de la Torre de Comisiones, con sólo dos elevadores habilitados y bajo el control de Resguardo Parlamentario, para que nadie ajeno presencie si aparece o no Enrique Inzunza. El coordinador de la bancada Ignacio Mier tuvo que convocarlo, porque es requisito que estén los 67 en la reunión plenaria y en la sesión de elección de la presidencia de la Mesa Directiva. A Inzunza no se le ve desde que EU pidió su extradición por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. ¿Será que Morena no tiene nada que esconder?

3. Al cajón. Los ministros de la SCJN Lenia Batres, Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa y Estela Ríos encontraron la salida fácil, archivar un asunto que fijaría criterios sobre los derechos de estudiantes con discapacidad. Yasmín Esquivel planteó invalidar una norma de Durango porque el Congreso local omitió consultar a las personas con discapacidad, como mandatan la Constitución y la convención internacional. No hubo respaldo. ¿Por qué en vez de estudiar el fondo y definir obligaciones para una educación inclusiva, el expediente se va al olvido? Tanto discurso sobre derechos humanos y tan poca voluntad.

4. En la grilla. La productividad legislativa tiene un dato que no le gustará a la mayoría, nueve de los 12 diputados con más iniciativas aprobadas pertenecen a la oposición. PRI, MC y PAN concentran buena parte de los proyectos que lograron llegar al pleno y se convirtieron en cambios concretos. Rubén Moreira, con 91 iniciativas y cinco aprobadas, e Ivonne Ortega, con 182 y cuatro avaladas, encabezan el registro. Morena aparece con Fernando Castro y María Teresa Ealy; el PVEM, con Mario Alberto López. El número de propuestas no lo es todo, pero sí retrata quién está trabajando. Se vale sobar.

5. Pesadilla. Morelos vuelve al reflector, y no por resultados en seguridad. La detención de la síndica de Yautepec, Karla Herrera Castañeda, señalada por la fiscalía como presunta autora intelectual del ataque en Rancho Nuevo, donde murieron tres personas y nueve resultaron heridas, coloca al ayuntamiento en una crisis política. Una jueza ordenó a las autoridades no divulgar información sobre la imputada, mientras la oficina de la Sindicatura permanece sin asegurar y el alcalde Eder Alonso no se presenta a laborar. La gobernadora Margarita González Saravia enfrenta otro episodio que exhibe la fragilidad institucional. Uno más.