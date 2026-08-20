Frentes Políticos / 20 de agosto de 2026

1. Justicia. México hace lo que corresponde, exigir que se esclarezcan las muertes de 17 connacionales durante operativos del ICE y en centros de detención de EU. El canciller Roberto Velasco informó que fiscalías de Ventura, California; Cook, Illinois, y Harris, Texas, ya admitieron solicitudes de investigación. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara, no se busca conflicto con el gobierno que encabeza Donald Trump, sino justicia. La protección de los mexicanos dondequiera que estén es responsabilidad del Estado. Si hubo abusos o negligencia deberán determinarse y sancionarse conforme a la ley. Defenderlos es defender la dignidad de México.

2. Cupos. Claudia Sheinbaum ya encontró una solución desde Palacio para el problema de los rechazados: que la UNAM, a cargo del rector Leonardo Lomelí, abra más lugares y, de paso, apriete el gasto. La petición suena sencilla hasta que aparece el detalle de que la autonomía universitaria no se administra desde la mañanera ni la calidad académica se resuelve moviendo partidas presupuestales. Se pide que ningún joven se quede sin lugar, pero ampliar matrícula exige infraestructura, profesores y recursos. La UNAM enfrenta cuestionamientos y peticiones. Vaya loza.

3. La unidad cuesta. Célida López Cárdenas asegura que en Sonora están dadas las condiciones para que Morena mantenga el gobierno estatal, respaldada, dice, por la aprobación de Alfonso Durazo y Claudia Sheinbaum. La aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la 4T en la entidad afirma tener ventaja en las encuestas, pero reconoce el verdadero riesgo, la unidad. Con seis contendientes esperando definición, advierte que el reto será que los derrotados acepten los resultados. Morena tiene ventaja, dice López Cárdenas. Falta demostrar que también tiene liderazgo para evitar que la competencia interna termine en fractura.

4. Ausencia. El senador Enrique Inzunza tiene una cita con el Congreso. El 31 de agosto deberá presentarse a la sesión donde se elegirá la Mesa Directiva. Higinio Martínez, aspirante a presidir la Cámara alta, ya puso el dedo en la llaga, si Inzunza no puede ejercer presencialmente sus funciones, debe solicitar licencia. Desde finales de abril acumula más de 100 faltas, tras señalamientos de autoridades de EU por presuntos vínculos con el crimen organizado. Pidió licencia sólo 22 horas en mayo y después desapareció del Senado. Fue electo por la ciudadanía, pero ¡para trabajar! El 31 de agosto tendrá que demostrarlo.

5. Respaldo. Trabajar en conjunto no es sencillo, pero cuando se hace bien hay que reconocerlo. Éste es el caso de Hidalgo, pues ayer en la mañanera se dio un mensaje contundente sobre la cercanía, confianza y entendimiento que hay entre el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum y el gobernador Julio Menchaca. La subsecretaria de Industria y Comercio, de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo anunció que habrá una inversión por más de 16 mil mdp en dos proyectos para la entidad. Este espaldarazo no es más que la retribución a un estado con vocación industrial que crecerá aún más. Bravo.