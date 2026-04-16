Frentes Políticos / 16 de abril de 2026

1. Viraje. El giro empezó en Palacio Nacional y encontró eco técnico. La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta al fracking tras años de rechazo, cobijada por comités académicos. Leonardo Lomelí, rector de la UNAM; Gustavo Pacheco, rector de la UAM, así como Arturo Reyes, director del IPN, entran al análisis en el rubro de costos y beneficios, mientras el aparato estatal afina argumentos de soberanía energética frente a la dependencia del gas importado. La coordinación del comité queda a cargo de Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. La “decisión será colectiva”, aseguró la Presidenta. Ahí está el futuro energético del país.

2. Ajuste. Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, eligió una ruta que evita el choque frontal sin caer en la obediencia plena. La reforma judicial en la entidad camina en paralelo y acata el marco federal, pero introduce filtros propios para cuidar perfiles y márgenes de control. Mientras en el ámbito nacional el debate se enreda en mayorías y tensiones, Kuri apuesta por orden, inversión y certidumbre como escudo político. No es distancia, es cálculo fino. Cumplir lo indispensable, diferenciar lo suficiente. Querétaro no se rezaga, se coloca, un paso adelante. Eterno modelo a seguir.

3. Desplazamiento. La inteligencia artificial ya se metió al salón y no pidió permiso. Mario Delgado, secretario de Educación Pública, enfrenta un sistema donde ocho de cada diez estudiantes delegan la escritura y miles trasladan su carga emocional a algoritmos. La discusión ya no es su uso, sino cómo evitar que vacíe de sentido la formación universitaria. Mientras la SEP plantea rediseñar evaluaciones, la realidad avanza más rápido, pues la IA ya redefine hábitos, aprendizaje y vínculos. Ahora lo importante será incorporarla de la manera más saludable. Que no sustituya lo esencial. La política educativa debe comenzar a reaccionar.

4. Presión. Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Secretaría de Marina, rompe la disciplina institucional desde el encierro y coloca el conflicto en la mesa de Claudia Sheinbaum. Acusado de vínculos con el huachicol fiscal, ahora denuncia cerco informativo y debido proceso vulnerado, mientras la Marina, a cargo de Pedro Morales Ángeles, se protege bajo el argumento de seguridad nacional. El caso no es menor, toca puertos, combustible y estructuras sensibles. La petición no sólo busca defensa, busca grietas. El gobierno tendrá que decidir qué vale más, la institución o la transparencia.

5. Acecho. El Mundial aún no arranca y ya se juega otro partido. Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, advierte que el crimen no improvisa, planea con tiempo cómo meterse a la derrama. Boletos falsos, droga, apuestas, extorsión y empresas fantasma forman parte del menú. Mientras el gobierno vende la vitrina internacional, en el terreno operan estructuras que conocen cada resquicio. La diferencia con EU y Canadá no es la organización de la competencia, es el control. Lo ilegal ya tiene dueño. Y no necesita inauguración.