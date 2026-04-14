Frentes Políticos / 14 de abril de 2026

1. Ajuste. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, empieza a mover las piezas bajo presión externa. El conflicto entre Irán y Estados Unidos se convierte en argumento para apretar el gasto sin tocar el corazón político del sexenio. Mientras Edgar Amador, secretario de Hacienda, recorre mercados para constatar alzas, el gobierno absorbe miles de millones vía IEPS para contener los combustibles y evitar un golpe inflacionario mayor. La ecuación es delicada: menos margen fiscal, precios en tensión y negociaciones urgentes con gasolineros. La austeridad se ve obligadamente reforzada, ahora por la guerra; por si alguien no entendió.

2. Termómetro. La liberación de Mario Alberto Sabag Corona, acusado de feminicidio en la colonia Álamos, abrió la puerta de un penal, pero también una grieta en el nuevo andamiaje judicial. La jueza federal Aneshuarely Amarande Riojas Orozco conocía su impedimento y decidió ignorarlo, incluso con antecedente público de que debía apartarse en casos así. No fue descuido, fue decisión. El expediente arrastra una omisión delicada, la víctima indirecta ni siquiera fue llamada al proceso. Mientras tanto, el Tribunal de Disciplina Judicial recibe su primera prueba de fuego, obligado a demostrar que no será ornamento institucional. ¿Quién no la frenó?

3. Impulso. Ismael Burgueño, presidente municipal de Tijuana, empieza a ocupar el carril central rumbo a 2027 de manera natural. La senadora Julieta Ramírez mantiene presencia, pero sin lograr anclaje a nivel de piso, mientras Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana, se diluye como figura de transición. En el horizonte, la sucesión de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda comienza a ordenar lealtades y a marcar favoritos. El morenista avanza con operación y acuerdos, dos activos que en Baja California valen más que el ruido. La contienda aún no se formaliza, pero ya perfilan inercias muy marcadas. Y, siendo así, difícilmente se revierten.

4. Aclaraciones. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, rechaza el informe sobre desapariciones y, al mismo tiempo, abre la puerta al diálogo con Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El matiz es un gran detalle. Mientras el gobierno afina argumentos con un equipo donde aparece Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador de políticas de la Presidencia, se busca contener el costo internacional sin ceder terreno político interno. Es de reconocerse lo útil del documento, pero la conversación con Naciones Unidas será de una importancia vital. La baja en la incidencia de delitos no es producto de la imaginación; es real.

5. Captura. La caída de Rafael Zaga Tawil en Florida, bajo custodia migratoria y no por una orden penal directa, reabre un expediente que llevaba años flotando entre archivos y omisiones. El empresario, ligado a un desfalco millonario contra el Infonavit, aparece ahora como pieza útil en un tablero donde la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, vuelve a tener margen de maniobra. El rastro lleva a contratos, indemnizaciones y decisiones que involucraron a Alejandro Murat, entonces director del instituto, y a David Penchyna, su sucesor, en una cadena que nunca terminó de cerrarse. La detención no limpia el caso; por el contrario, lo reactiva.