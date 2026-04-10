Frentes Políticos / 10 de abril de 2026

1. Fast track. La presidenta Claudia Sheinbaum ha encontrado respaldo en los congresos estatales cuando de aprobar sus iniciativas se trata. Doce horas bastaron para amarrar 17 avales y fortalecer el llamado Plan B. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, encabezó la sesión que abrió la puerta; en el Senado, Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva, se alista para formalizar el cierre. La velocidad presume eficacia. Pero cuando todo pasa tan rápido, la duda no es si se pudo, es ¿qué fue lo que no se discutió? Aguas con eso.

2. Tecnología. Claudia Sheinbaum coloca una línea fina entre promesa ambiental y urgencia energética, no al fracking tradicional, sí a nuevas técnicas. El giro no es menor; el país importa la mayor parte del gas y la meta de elevar la producción exige decisiones que tensan el discurso. En paralelo, Víctor Rodríguez, director de Pemex, traza cifras ambiciosas y empuja el frente no convencional, con la empresa estatal como eje. El comité compra tiempo político mientras revisa si la innovación realmente reduce impactos o sólo cambia el nombre del método. Dos meses para validar la apuesta. El dilema queda sembrado.

3. Reacomodo. Ignacio Mier Velazco, presidente de la Jucopo del Senado, decidió abrir cajones que llevaban 19 meses sellados y reactivar comisiones que la ley nunca permitió congelar. El movimiento no es técnico, es político: marca distancia con la etapa de Adán Augusto López, excoordinador de Morena en el Senado, quien administró esos órganos como si fueran opcionales. La Seguridad Nacional, las Fuerzas Armadas y el Canal del Congreso vuelven a escena, aunque tarde y con el reloj encima. Falta que San Lázaro corrija los desajustes. Morena debe arreglar sus engranes hacia adentro; parece que el efecto Adán sigue demoliendo.

4. Tiempos mejores. Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, colocó una cifra que no sólo compite con el pasado, lo reconfigura. El anuncio de inversión de 50 mil mdp en obra pública desborda lo hecho por las dos administraciones anteriores, con Jaime Bonilla y Francisco Vega de Lamadrid. La promesa se volvió ejecución, con vialidades y servicios que ya se sienten a nivel de tierra. Mientras en otras entidades administraron inercias, aquí la propuesta sigue siendo transformar. Alto nivel de inversión para proyectos en salud, movilidad y servicios básicos. Números que cuadran con la calle.

5. Freno. Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, suma un golpe operativo en un territorio que suele resistirse al control institucional. La detención de 22 presuntos integrantes de Los Crazy Group y Manzanos en Ecatepec, con la Secretaría de Marina encabezada por Raymundo Morales al frente del despliegue, busca enviar señal de presencia en una zona donde la violencia se volvió parte del paisaje. El parte oficial habla de recorridos preventivos y reacción a reportes ciudadanos; la lectura política apunta a contención urgente y bien aplicada. Hay músculo federal en la calle. Falta ver si alcanza para sostenerlo. Detener no es pacificar.