Elecciones intermedias: ¿meteorito azul?

Los triunfos fueron históricos. Los demócratas obtuvieron victorias en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio, y bastiones republicanos como Texas, Iowa y Kansas, donde ningún demócrata había ganado desde 1932. En un evento dramático, la Cámara de Representantes y el Senado estarán a partir de enero en manos de la oposición al proyecto político del presidente Trump.

Una semana después, se construyen múltiples explicaciones y teorías para explicar la aplastante victoria del partido demócrata. Muchos han denominado este fenómeno cómo un “tsunami azul”; sin embargo, desde las filas republicanas ha surgido otra interpretación. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, calificó la derrota de su partido como “un evento cercano a la extinción” y la comparó con el impacto de un “meteorito”, un “meteorito azul”.

Más allá de la denominación que seleccionemos, los demócratas protagonizaron un cataclismo electoral que superó todas las expectativas planteadas por las encuestas previas a los comicios, propinando un doloroso golpe al centro de gravedad de la plataforma republicana, que ahora llegará acosada y debilitada rumbo a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2028.

En el fondo, los resultados del pasado martes materializaron uno de los repudios más colosales a un presidente en funciones en la historia moderna de Estados Unidos. Los votantes emitieron un duro veredicto sobre el costo desorbitado de la gasolina; la impopular guerra en Irán; el fracaso para reducir el costo de vida; las acusaciones de corrupción en su circuito más cercano y, sobre todo, los evidentes excesos en la implementación de su política migratoria.

La mayoría de los candidatos que Trump impuso en contiendas clave fracasaron estrepitosamente, entre ellos el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y la senadora de Carolina del Sur, Darline Graham, quien perdió el escaño de su difunto hermano.

La victoria demócrata fue tan contundente que inhibió incluso la tendencia de Trump a considerar que cualquier elección que pierde está viciada por el fraude. La estrategia anunciada para impugnar el resultado nunca se materializó. La democracia estadunidense, amenazada desde 2016, finalmente resistió y los ciudadanos ejercieron con contundencia su voto.

El nuevo Congreso seguramente llevará a cabo investigaciones sistemáticas sobre la administración, la guerra de Irán, y los presuntos actos de corrupción de la Casa Blanca. Los demócratas podrán bloquear cualquier vacante en la Corte Suprema que surja durante los dos últimos años del mandato de Trump y la confirmación de cualquier nuevo secretario del gabinete.

BALANCE

Estamos ante un eminente periodo de guerra partidista. Vendrán rudos enfrentamientos por el presupuesto y disputas constitucionales por los intentos del presidente por gobernar mediante órdenes ejecutivas. El mandatario podría tornarse aún más agresivo en política exterior, intentando compensar la reducción significativa de su poder doméstico.

Cuando terminen las celebraciones, los demócratas deberán usar su poder de manera estratégica. Tendrán un aplastante poder legislativo, pero carecerán de la capacidad plena para impulsar el cambio que ansían los votantes debido al poder de veto de Trump. Si no logran avances en materia económica, podrían llegar debilitados al proceso presidencial de 2028.

Nada es para siempre. Ninguna mayoría es eterna. Ningún presidente, por poderoso que sea, es invencible. La alternancia es la válvula de escape que permite que la democracia siga funcionando. Estados Unidos regresó al paradigma del gobierno dividido. Sólo el tiempo dirá cuáles son los verdaderos efectos de esta nueva ecuación política en la vida de los votantes.