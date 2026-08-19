La visa de Andy y el cuento de la injerencia extranjera

No hay forma de dar credibilidad al argumento de que el retiro de la visa a Andy López Beltrán es “injerencia” de Estados Unidos en los asuntos de México, como sostienen los gobernadores, legisladores, integrantes de Morena y la Presidenta de la República.

Es la línea del eje Palacio-Palenque y hay que acatarla. En la mañanera de ayer, Claudia Sheinbaum insistió en que el manejo de visas tiene que ver con “el uso político que hace, por lo menos, un sector de Estados Unidos, en contra del proyecto de nación que representamos”.

La mandataria destacó que es “histórico” que México se convierta en tema de las elecciones de EU. Yo pregunto: ¿cuántos votos les aportará a los republicanos que le hayan quitado la visa al hijo de López Obrador en las elecciones de noviembre en EU? Me atrevo a afirmar que ninguno.

Sheinbaum se contradijo al reconocer que el asunto de la visa de López Beltrán es “personal”.

— ¿Si es un asunto personal por qué, entonces, se toma como un asunto de defensa de la soberanía?, preguntó la reportera de Proceso, Dalila Escobar.

— Pues, porque ¿quién es la persona? Son personas políticamente expuestas, así le llaman ellos, respondió la Presidenta.

Abundó: “Entonces, revocan la visa y les hacen un escándalo ellos, porque son ellos los que han estado presionando, porque lo hacen sin explicación alguna. Entonces, pues es un asunto político".

Despacio que voy de prisa. El escándalo del retiro de la visa lo provocó el propio Andy, al dar a conocer la carta que, en su delirio, le escribió al presidente Trump.

En esa misiva habló del “estilo hitleriano” de la medida porque, dijo, “no existe razón alguna que justifique ese proceder”.

Sin tener ninguna representación ni carrera política exitosa, sólo el apellido de su padre, pidió a Trump la renuncia de Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y Christopher Landau, los “jefes de pandilla” que le retiraron la visa.

Sus “aliados” del Verde y del PT se apartaron de la línea y descartaron meter las manos al fuego por el vástago de López Obrador: no se sabe el motivo por el cual el junior ya no podrá viajar a ese país. Se habla de huachicol fiscal, de corruptelas del Klan, de relaciones con el narco, pero nada oficial.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ya exhibió la red de amigos de Andy que se beneficiaron con contratos millonarios del gobierno de López Obrador. Entre las principales causas para que te quiten la visa está la de permanecer en EU más del tiempo autorizado, involucrarse en actividades delictivas, representar un riesgo para la seguridad pública o participar en actividades relacionadas con terrorismo

La defensa del desubicado junior no le ayuda a la presidenta Sheinbaum. Hay versiones de que ni bien se caen.

— ¿Entonces por qué lo defiende?, preguntamos a Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados.

— Tiene un poder encima y un padre vuelto loco por su hijo, respondió el legislador.

* Hay versiones encontradas sobre la extradición del exvicealmirante Fernando Farías Laguna, acusado de encabezar, junto con su hermano Manuel Roberto, la mayor red de huachicol fiscal en México. Ambos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.

Fernando fue capturado el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, tras ingresar con un pasaporte falso de Guatemala. Contaba con una ficha roja de la Interpol. Allá sigue.

Su hermano Manuel Roberto está en la cárcel desde 2025. Sheinbaum dijo ayer que “todo parece indicar” que va a haber un traslado de Fernando Farías desde Buenos Aires, donde está detenido. “No sé si hoy, el día de mañana o pasado”.

El despacho de abogados que encabeza Epigmenio Mendieta nos hizo llegar una tarjeta informativa en la que niega que la extradición sea inminente. Dice que el exvicealmirante permanece en Argentina. Agrega: “No existe constancia jurídica de que se haya concedido su extradición. El inicio de la audiencia de procedimiento está programado para el próximo 27 de agosto. Hasta este momento, la defensa no ha recibido notificación oficial de que Fernando Farías haya sido entregado a las autoridades mexicanas ni que exista una resolución que ordene su traslado inmediato”.

El exvicealmirante habló por teléfono ayer con el abogado Mendieta y recibió en el centro penitenciario de Buenos Aires la visita de integrantes del equipo legal que lleva su representación en Argentina. “Esos contactos confirman que Fernando continúa bajo jurisdicción argentina”, puntualiza. ¿Quién le informa a la Presidenta?, es pregunta.