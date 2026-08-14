“Rocha Moya sigue mandando en Sinaloa”

Hace 105 días que Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, solicitó licencia al cargo, luego de que EU pidiera su detención provisional con fines de extradición por nexos con Los Chapitos, narcotráfico y armas.

La presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, no sólo no detuvo al gobernador. Mucho menos lo extraditó. Todavía el 11 de agosto pasado dijo que EU no ha enviado la información de detención urgente para extradición ni ningún informe.

Su reiterado alegato es que “no hay pruebas”. La FGR supuestamente investiga el caso, pero el tortuguismo es evidente. El órgano “autónomo” que encabeza Ernestina Godoy declaró que bajo el estándar probatorio mexicano no hay elementos suficientes para proceder a una detención de Rocha Moya.

* Todo eso ha contribuido a la situación que nos describe Gerardo Vargas, exalcalde de Ahome, uno de los 18 aspirantes de Morena a la gubernatura de Sinaloa.

Este sinaloense de pasado priista y amplia trayectoria política en ese estado afirma que Rocha Moya sigue al mando del gobierno estatal.

“Los secretarios, el de Finanzas, el de Gobierno, el de Obras Públicas, el de Agricultura todavía van con el gobernador y éste les sigue dando órdenes”, subraya.

Nos cuenta que quiere llegar a Palacio de Gobierno para “barrer” el “rochismo” en ese estado, donde se libra una cruenta guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, que ha dejado miles de muertos y desaparecidos y una economía estatal al borde de la ruina.

En otras palabras, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, es una figura decorativa.

* No es cosa menor que un morenista que busca la gubernatura de Sinaloa admita que Rocha manda.

Es cierto que Vargas trae cuentas pendientes con el gobernador con licencia, quien no sólo le hizo imposible la vida cuando fue alcalde, sino que en mayo de 2025 operó para que el Congreso local lo desaforara, por supuestas irregularidades en la compra de patrullas.

El problema que detonó la discusión con el gobernador Rocha y es que el alcalde se quiso registrar para ser senador en 2024.

“Me dijo que no lo hiciera porque ya tenía su candidato. Me ofreció la reelección como alcalde, o que me registrara candidato a diputado federal. Que me iba a ayudar.

“Le dije: gobernador, no me ayude. Si usted me ayuda, va a trabajar en mi contra. Para qué nos hacemos. Todo el aparato de gobierno estuvo en mi contra en 2021. Aun así, les gané por segunda ocasión consecutiva”, explicó.

El exalcalde de Ahome no encabeza las encuestas. La favorita en la mayoría de las encuestas es la senadora con licencia Imelda Castro. Muy de cerca le sigue otra mujer: Tere Guerra Ochoa, identificada con Rocha Moya.

* A Rafael Marín Mollinedo, aspirante de Morena a la candidatura de Quintana Roo, le mandamos el martes un mensaje de WhatsApp para que nos aclara los señalamientos que pretenden involucrarlo con Florian Tudor, líder de la mafia rumana en Quintana Roo.

Nos llamó ayer para decirnos que se trata de una “campaña negra” para “enlodarlo” de cara a las elecciones de gobernador en el estado y afirma, tajante, que nada tiene que ver con el ya encarcelado mafioso rumano, dedicado a clonar tarjetas bancarias.

Recordó que hay una lista de personajes conocidos en Quintana Roo a los que les bloquearon las cuentas bancarias por haber tenido alguna relación con Tudor. “Una factura o algo”, señaló.

Es el caso de Alejandro Arcos Romero, secretario de Marín Mollinedo en sus tiempos de director nacional de Aduanas, colaborador en la campaña de su jefe.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señala a Arcos Romero como operador financiero del mafioso rumano. Es uno de los que les congelaron las cuentas.

“Con eso de que andaba con nosotros, me pusieron a mí como que yo andaba con la mafia rumana. En redes sociales pusieron que yo era parte de los Beltrán Leyva. Yo no tengo nada que ver. Soy una gente limpia, no tengo broncas”, asegura.

—¿Hay fuego amigo detrás de la campaña negra?, preguntamos.

—Tiene que ser los que están contendiendo contra mí. ¿Quién más? Pero no puedo señalar a nadie porque no sé quién, respondió.

Su vocero Iván Garibay nos dijo que a ellos les llegó la información de que el trancazo viene de Jorge Emilio González, alias el Niño Verde. “Aunque no lo puedo corroborar”, reconoció.

Marín Mollinedo compite por la candidatura de Morena con el senador del PVEM, Eugenio Segura, delfín de la gobernadora Mara Lezama; Ana Patricia Peralta, alcaldesa de Cancún; y la senadora con licencia Maribel Villegas.