No se sorprenda si abro esta columna con el tema del Mundial. Lo hago porque francamente me pareció desorbitado el pronóstico de Liam Gallagher, cantante del grupo Oasis, sobre el marcador del juego México-Inglaterra.

Arrogante, provocador y con ese ego rockero británico que tanto lo caracteriza, escribió que Inglaterra le ganará 5-0 a México el próximo domingo en el Estadio Azteca.

Tan es así que el momio para el marcador vaticinado por el rockero es de 80 a 1, según las casas de apuesta. Inglaterra, eso sí, parte como ligera favorita.

El partido se ve mucho más parejo. México es local, está acostumbrado a la altura, mantiene su portería en ceros después de cuatro partidos en el Mundial y pasa por muy buen momento.

Por eso, me sumo a la respuesta que Fher de Maná le dio a Gallagher en redes sociales: “¡No manches! ¡Ubícate, güey! Nos vemos el domingo a ver cómo nos va. Ja, ja, ja. No mames…”.

* Regreso a la política. Desayunamos ayer con Jesús Zambrano, último presidente del extinto PRD. Hablamos de todo durante hora y media.

Él puso acento en la imperiosa necesidad de una gran alianza político-ciudadana opositora para competirle a Morena en las elecciones de 2027 y acabar con esa “pesadilla de ocho años” —así la llamó— que es el obradorismo.

Lamenta no haber encontrado eco en Movimiento Ciudadano. El rechazo de Dante Delgado es tajante. Se lo dijo personalmente. Con el jefe nacional panista, Jorge Romero, antialiancista, no ha podido hablar desde las elecciones del año pasado. No se deja.

“El único partido que ha estado más abierto a platicar y hemos tenido acercamientos importantes, ha sido con el PRI, con Alejandro Moreno. Él es un convencido de impulsar esta ruta de confluencias”, subrayó.

Ya encarrerado, hizo notar que el senador Marko Cortés, exjefe nacional del PAN, también ha dicho que la oposición “necesita caminar junta” hacia 2027.

Chucho cree que, al final, la presión para que haya una amplia alianza político-ciudadana opositora se va a imponer.

Veremos…

Le preguntamos por qué no está en Somos México. Su respuesta nos sorprendió:

“Sé que allí hay algunos personajes, liderazgos nacionales como Emilio Álvarez Icaza y Amado Avendaño, que no nos digieren políticamente”.

* ¡Hay tiro en la elección de gobernador en Chihuahua! Es lo que asegura Marco Bonilla, el joven alcalde de la capital del estado grande.

Hace algunas semanas estaba 20 puntos abajo de la morenista Andrea Chávez, quien encabeza las mediciones con 40% en la intención de voto.

Bonilla recoge 29% de las preferencias, según la última encuesta de El Financiero. Muy atrás, con 10%, aparece el aspirante del PRI, Antonio Meléndez.

El alcalde morenista de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, aspirante también, le preocupa menos. No sólo porque la citada medición lo ubica dos puntos abajo de Andrea, sino porque Estados Unidos “lo tiene bajo la lupa” por el mismo motivo que a Rocha Moya.

Añade: “Morena trae profundos desencuentros internos. Andrea, Juan Carlos Loera y Javier Corral contra Cruz Pérez Cuéllar, Ariadna Montiel y compañía”.

Por partidos, el sondeo arroja 45% de apoyo para Morena y 25% para el PAN.

“Si te fijas bien, en esa encuesta los candidatos de Morena le quitan a la marca; en el caso del PAN, el candidato le da a la marca”, subraya.

El aspirante panista admite que le ayudó la campaña que lanzó Morena contra la gobernadora Maru Campos, después de la destrucción del narco laboratorio en la sierra Tarahumara, en la que participaron agentes de la CIA. La marca PAN subió cinco puntos.

* Sigue estancado el caso del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, denunciado por su media hermana Nidia Fabiola Blanco Fernández, por tentativa de violación. El fuero lo protege.

El que no tiene fuero es su hermano, Ulises Bravo Molina, exdirigente estatal del guinda en Morelos.

Un juez federal revocó ayer el auto de no vinculación a proceso por posible “violencia familiar” en contra de su expareja Liu León Luna, que le fue otorgada en 2023 por un juez federal.

De acuerdo con la resolución definitiva, la justicia federal consideró procedente modificar la determinación emitida en el ámbito estatal, por lo que el expediente deberá continuar con el proceso penal correspondiente.