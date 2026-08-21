EU intervino en la expulsión de Farías: abogado argentino

Hablamos la tarde-noche de ayer con Félix Helou, abogado defensor en Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado —junto con su hermano vicealmirante Manuel Roberto— de encabezar la mayor red criminal de huachicol fiscal en México.

El jurista argentino no sólo asegura que se manipuló el tratado que México tiene con Argentina para expulsar al marino. Dice también que Estados Unidos “metió las manos” para que dos gobiernos, ideológicamente enfrentados, acordaran la deportación de Farías Laguna.

Cito textual lo que nos dijo vía celular: “No tengo ninguna duda (de) que Estados Unidos metió la mano. Éste es un acuerdo del gobierno mexicano con Estados Unidos. Hubiera sido imposible lograr un acuerdo en esta materia entre el gobierno de Argentina y el gobierno México.

“Todos sabemos que el gobierno argentino promulga el anarco-capitalismo y una política de derecha casi extrema, y todos sabemos que el gobierno de la presidenta Sheinbaum promueve el progresismo. Ese dialogo hubiera sido imposible sin Estados Unidos”.

Sus palabras coinciden con lo que el doctor Epigmenio Mendieta, abogado en México del marino deportado, le dijo ayer a Pepe Cárdenas, en su noticiero de Radio Fórmula.

No existe una cifra definitiva del costo que ha tenido el huachicol fiscal, que vivió su esplendor durante la presidencia de AMLO. El tabasqueño puso las aduanas de México bajo control de la Marina. La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, calculó el daño al erario en alrededor de 600 mil millones de pesos.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó que el aseguramiento en Altamira, Tamaulipas, de un solo buque con huachicol fiscal de los Farías, en 2025, le costó a esa organización criminal 340 millones de pesos, “por los millones de litros que llevaba”.

Los hermanos Farías Laguna son sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda, extitular de la Semar con AMLO.

*Helou tenía esperanzas de que se iba a respetar el proceso legal. “Se manipuló la ley, se manipuló el tratado que existe entre México y Argentina”, aseguró.

Explicó: “México pidió la extradición, lo que puso en funcionamiento el Estado de derecho internacional por el cual un juez federal de Argentina iba a llevar a cabo una audiencia, iba a investigar un delito.

“Aprovechando un artilugio legal, desistió de la extradición. El desistimiento significa desprecio de la extradición.

“Es decir ‘no me importa el proceso legal’, no importa el Estado de derecho, y me aprovecho de una deportación de Argentina con un acuerdo, porque (Farías) entró con documento (pasaporte) falso. El agravante es que el documento falso fue un estado de necesidad por la situación de que él se sentía desprotegido, se sentía en situación de refugiado, porque estaba siendo perseguido políticamente, según los dichos”, puntualizó.

*Mucho ha dado de que hablar la abstención de México en la reunión del Consejo Permanente de la OEA en la que se abordó la situación en Nicaragua, tras las declaraciones de Daniel Ortega, de que no volverían a celebrarse elecciones.

La justificación oficial mexicana, expuesta por el representante Alejandro Encinas y ratificada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se basó en los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias. ¿Desde cuándo la autodeterminación de los pueblos se basa en la imposición de un dictador? Es pregunta.

Va un dato: 29 países se sumaron a la resolución que contiene una condena a la declaración de Daniel Ortega de que nunca más habrá elecciones en Nicaragua. México se abstuvo y sólo Brasil votó en contra.

*El PAN gobierna Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro. Todos cambian de gobernador en 2027. De los cuatro, sólo uno ya designó al coordinador político estatal, antesala de la candidatura a gobernador del estado grande.

Se trata del alcalde de la ciudad de Chihuahua, Marco Bonilla, un abogado de 43 años que coordinó la campaña electoral de la gobernadora Maru Campos.

Hablamos con él vía WhatsApp, al explicar su designación:

“Nos adelantamos a Morena, donde está muy batida la designación por el manoseo de los grupos internos. Se están dando con todo los dos aspirantes —Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar—. Allá desunidos y acá en total unidad y cierre de filas”, celebró Bonilla.

Las últimas encuestas perfilan una elección muy pareja. Rubrum le da 40% a Morena; 36.8% al PAN; 5.9% al PRI; 3.6% a MC; y 3.9% a Julián LeBarón, que va como candidato independiente.

No se sabe aún la fecha en que Morena definirá quién será el coordinador para la defensa de la 4T, o mejor dicho, su candidato(a) a suceder a Maru Campos. Rubrum le da ligera ventaja a Andrea sobre Pérez Cuéllar. Falta definir el género que, por lo visto, será determinante.