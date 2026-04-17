La llegada de Citlalli Hernández a la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena nos obliga a preguntarnos ¿dónde queda Andy?

Basados en una fuente guinda de algo nivel, el pasado 3 de febrero publicamos en este espacio que Citla –como la llamó la presidenta Sheinbaum— dejaría la Secretaría de las Mujeres para ocupar la Secretaría de Organización de Morena.

El cambio lo atribuía la fuente a las múltiples diferencias de Andy con Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena. El vástago de Andrés Manuel López Obrador iría por una diputación, sin especificar si era local o federal.

Desde su nuevo cargo, Hernández participará en la organización interna del partido, ayudará en la selección de candidatos y revisará las alianzas con el PVEM y el PT rumbo a las elecciones de 2027, de acuerdo con la presidenta del guinda.

Es un puesto estratégico de mucho poder para 2027. Las tareas encomendadas a Citlalli dejan a López Beltrán en una posición marginal dentro de la estructura del partido en el poder. Como secretario de Organización, tenía en la operación política del partido y participaba en la selección de candidatos. “¡Ahí está el detalle!”, diría Cantinflas.

Andy no estuvo presente en la presentación de Hernández como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones. Sólo aparecieron Luisa María Alcalde; Carolina Rangel, secretaria general de Morena; y la propia Citlalli.

En resumen: el reacomodo en la estructura fortalece la idea de que, poco a poco, la presidenta Sheinbaum avanza en el control de Morena y que el “clan familiar” de López Obrador tiene menos peso en la selección de candidatos para 2027.

* Cuenta el senador del PAN, Marko Cortés, que hace días recibió a una parlamentaria de Ucrania. La mujer le informó que desde que Rusia invadió a Ucrania, el 22 de febrero de 2022, la embajada de este país ha pedido una reunión, primero con López Obrador, luego con Sheinbaum.

El propósito es que Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, venga a México, como ha ido a otros países.

“Hasta el momento lo que les han contestado es que la presidenta Sheinbaum no ha tenido tiempo en su agenda. Creo que esto demuestra de qué lado está”, dijo.

¿Solidaridad con el invasor? Es pregunta.

* Sheinbaum vuela hoy a Barcelona para participar en una Cumbre de Gobiernos Progresistas junto con Pedro Sánchez, presidente de España; Lula da Silva, Brasil; Gustavo Petro, Colombia, y Yamandú Orsi, Uruguay.

Va casi de pisa y corre. Regresa el domingo.

Mas allá de que se trata del primer viaje de un presidente (a) mexicano a España en ocho años, el cónclave ha sido interpretado como una cumbre antiTrump que puede generar riesgos innecesarios con Washington, según la oposición.

Sheinbaum, sin embargo, ha negado que ése sea el objetivo. “No es una reunión antiTrump ni mucho menos. Yo la considero más bien una reunión por la paz en el mundo”, dijo en una de sus mañaneras.

Presenta su viaje relámpago como un encuentro positivo, constructivo, no de confrontación. Muchos analistas consideran que ese encuentro de gobiernos de izquierda tiene que ver con la necesidad de construir contrapesos a la política exterior del jefe de la Casa Blanca y al avance de la derecha en Latinoamérica.

* El lado bueno del evento es el descongelamiento de las relaciones con España, que López Obrador puso “en pausa”, porque el rey Felipe VI no se disculpó por los “excesos” cometidos en La Conquista, hace más de 500 años.

La presidenta Sheinbaum ha dicho que no se trata de una visita de Estado. No va a Madrid ni se entrevistara con el rey Felipe VI. Pero ha reiterado que la relación con España nunca se ha roto. Tendrá, eso sí, un encuentro bilateral con Pedro Sánchez.

* La apertura total de las candidaturas del PAN a los ciudadanos no quedó en discurso. A un mes de que se hiciera el anuncio, ya van cerca de siete mil registros a nivel nacional.

Ese compromiso no impidió que Jorge Romero, jefe nacional del azul, ungiera ayer a Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia, como coordinador estatal en Defensa de la Democracia y la Familia. En otras palabras, el PAN ya tiene precandidato a la gubernatura de Michoacán.

* El PAN de la CDMX también comenzó a mover su maquinaria rumbo a 2027. La meta mínima es retener las alcaldías que hoy gobiernan.

Luis Mendoza, en Benito Juárez; Carlos Orvañanos, en Cuajimalpa, y Alessandra Rojo de la Vega, en Cuauhtémoc, van por la reelección.

El juego se abre en Miguel Hidalgo y Coyoacán. Los alcaldes opositores Mauricio Tabe y Giovani Gutiérrez ya no pueden repetir.

Todo apunta a que la diputada América Rangel sea la candidata en la alcaldía Miguel Hidalgo. Tiene seis años de trabajo en la demarcación y dos triunfos electorales.

En Coyoacán, la moneda sigue en el aire.