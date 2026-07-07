Acusa Sheinbaum a EU de proteger a un cártel considerado “terrorista”

Se acabó el recreo de México. Inglaterra nos sacó del Mundial. Ya no habrá partidos en nuestro país ni multitudes en las calles brincando y abrazándose. El tema del narco y la violencia que lo acompaña volvió a los titulares de periódicos y medios audiovisuales con el enfrentamiento entre integrantes de la Marina y “agresores” en Rosario, Sinaloa.

El saldo fue de 11 muertos: 10 criminales y un marino.

La presidenta Claudia Sheinbaum no quiso hablar mucho del tema. Sólo dijo que el día anterior al enfrentamiento fueron agredidos varios marinos y que al día siguiente fueron atacados nuevamente. “Informará, con más detalle, el gabinete de seguridad”, puntualizó. Donde sí se extendió fue en las acusaciones que hizo en la mañanera al gobierno de EU. Señaló que protege a un grupo de criminales (Los Chapitos), considerados por las leyes de ese país como “terroristas”.

Éstas fueron sus palabras: “Es muy importante decirlo: la protección que se le ha dado a un grupo en Estados Unidos, porque ellos los nombraron ‘organizaciones terroristas’, pero al mismo tiempo les están dando protección”. Declaración grave e inusual sobre la hipocresía del gobierno del vecino del norte hacia los cárteles de la droga que, en febrero de 2025 designó como “organizaciones terroristas”. Aunque la política oficial de la administración Trump es no negociar con terroristas, en el caso de capos capturados suelen ofrecerles acuerdos sobre reducción de penas a cambio de información y, en algunos casos, protección a testigos y familiares.

* La declaración de la Presidenta se enmarca en el contexto de la captura de Ismael El Mayo Zambada, junto con Joaquín Guzmán López, el 25 de julio de 2024.

Y es que hay fotos inéditas de ambos descendiendo del avión en el aeropuerto de Santa Teresa (Nuevo México). Aparecen bajo custodia de agentes federales estadunidenses.

El periodista Luis Chaparro dio a conocer documentos, según los cuales, el FBI participó activamente en el operativo, no sólo la DEA, como se había enfatizado inicialmente.

Chaparro describe esto como una confirmación de que EU estuvo “detrás del secuestro” de El Mayo.

Sheinbaum reveló ayer que le pidió a Ernestina Godoy, titular de la FGR, ir a la mañanera para informar qué fue lo que se le dijo entonces al fiscal Alejandro Gertz Manero, y qué consta en las carpetas de investigación de ese momento…

“Y de este lado, Relaciones Exteriores, qué fue lo que dijo el embajador de Estados Unidos (Ken Salazar) en ese momento. Cómo se da esta detención y lo que provocó”, puntualizó.

El ahora exembajador Salazar aseguró entonces que en el secuestro de El Mayo por Joaquín Guzmán López no se habían usado recursos de Estados Unidos. “Es importante que esto se abra, se discuta, independientemente del trabajo que estamos haciendo todos los días para actuar en contra de los grupos delincuenciales”, dijo la Presidenta. Añadió: “Eso es un asunto de todos los días. Si no, pues no tendríamos la disminución de homicidios que hemos tenido ni la detención de casi 50 mil presuntos delincuentes”. Ayer se supo que El Mayo Zambada, 76 años, solicitó al juez Cogan pagar la condena de cadena perpetua en un centro médico penitenciario y no en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde se encuentra El Chapo Guzman.

* La inseguridad, la criminalidad y el narcotráfico son la principal preocupación de los mexicanos, según encuestas de Gallup (42%) Mitofsky (51%) y la OCDE (75%). Le siguen la corrupción, entre 26 y 46%; economía, entre 10 y 30 %; salud, entre 10% y 20 por ciento. La lista de problemas es amplia: desaparecidos, falta de crecimiento económico, caída de la inversión bruta, escasez de medicinas, hospitales sin equipo suficiente, aranceles, pobreza y amenazas de Donald Trump.

* Están duros los trancazos entre Santiago Nieto, extitular de la UIF, y el exgobernador panista de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca. Nieto se registró como aspirante de Morena a gobernador de Querétaro. No lo hizo físicamente en el WTC de la CDMX, como la mayoría, sino en línea porque estaba en España para asistir a la graduación de su hija. Añadió, en un video, que estaba en Madrid porque su hija se graduó en España, a donde tuvo que ir por amenazas de muerte del CJNG “y de Cabeza de Vaca”. El exgobernador reviró con un mensaje en sus redes sociales: “Más allá de tu falsa autoridad, de ser un corrupto, me parece gravísimo, y una total carencia de ética y de valores familiares, que intentes justificar uno más de tus privilegios en el exterior anteponiendo supuestos riesgos a la integridad de tu hija… Si alguien participó en una descarada persecución política en mi contra, por órdenes del narcopresidente López Obrador, fuiste tú durante tu paso por la UIF. “No contento con ello, ahora afirmas de viva voz que has recibido amenazas de muerte de mi parte. Eso es falso y cobarde, no somos iguales”, puntualizó.