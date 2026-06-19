Los 252 mil “apoyos” de Finabien para el Bienestar de Morena

Morena atraviesa la peor etapa de sus casi 12 años como partido político y más de siete y medio en el poder. Los escándalos que lastiman al movimiento de la “honestidad valiente” son graves. Ya no sólo se trata del dinero sucio del narco para financiar campañas como la de Rubén Rocha Moya, balconeado por EU, sino del dinero limpio de los programas sociales utilizado con fines electorales.

La encuerada que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad le dio a Morena relativa a 252 mil pagos de “apoyos sociales”, vía recursos de Financiera del Bienestar, desnuda la hipocresía del partido en el poder que, cuando pierde —caso Coahuila—, acusa desvíos de recursos e impugna ante las autoridades electorales bajo su control.

La operación entre Finabien y Morena se registró entre el 10 de junio de 2022 y el 28 de junio de 2024.

“No fue reportada al INE y una auditoría detectó irregularidades en el cobro de comisiones, reintegros millonarios y omisiones en controles antilavado de dinero”, dice MCCI.

La investigación, respaldada en documentos oficiales, refleja reportes internos que confirman que el CEN de Morena pagó 3 millones 520 mil pesos tan sólo por las comisiones cobradas para dispersar 252 mil 901 “apoyos sociales”, a través de remesas nacionales o giros.

“Por cada pago, Finabien cobró una comisión de 12 pesos más IVA”, revela la asociación civil que dirige la destacada socióloga y politóloga María Amparo Casar.

* La oposición ya levantó la voz. El diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, urgió a la oficina de fiscalización del INE a dar una explicación puntual de lo que MCCI dio a conocer.

“Estaríamos ante el traslado de dinero público a un partido político más descarado en la historia, utilizando una banca del gobierno que, por cierto, está siendo cuestionada tanto en EU como aquí, por sus actividades”, nos dijo.

Abundó: “El puro número de transacciones nos hace ver que podría tratarse de miles de millones de pesos”.

El senador de MC Luis Donaldo Colosio Riojas, bien enterado del tema, acusó a Morena de dispersar recursos de “apoyo social” fuera de la ley. “Ni las leyes electorales ni los estatutos del propio partido otorgan a Morena la atribución de pagar apoyos sociales. Ésa es atribución exclusiva del gobierno”, dijo.

Según el senador naranja, hay también violaciones a la ley antilavado de dinero.

“La propia auditoría interna de Finabien determinó que el contrato con Morena incumplió con los protocolos de la Ley Federal para Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita”, destacó.

Ya el propio Colosio y el senador del Verde Luis Armando Melgar presentaron una iniciativa para poner candados y controles al uso de los apoyos sociales para la compra de votos. La bautizaron iniciativa de la neutralidad de los programas sociales. “Queremos que Morena deje de usar los apoyos sociales para usos partidistas”, describió Melgar.

* Uno que ya se apuntó para contender por la alcaldía Miguel Hidalgo en 2027, es el emecista Salomón Chertorivski, exsecretario de Salud con Felipe Calderón. Quiere aprovechar dos cosas: que el panista Mauricio Tabe ya no se puede reelegir, pero también el desgaste que tiene la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Es la primera vez que a un jefe(a) de Gobierno no se le menciona como posible candidata presidencial. Chertorivski busca la alcaldía para después ir por la Jefatura de Gobierno. Sabe que Brugada paga los platos rotos por la mala gestión del conflicto de la CNTE que tiene muy irritados a los capitalinos. No sólo bloquean las arterias principales y ocupan el Centro Histórico, sino que impunemente vandalizan y crean caos en la CDMX, sin que las autoridades intervengan. A la jefa de Gobierno la responsabilizan por el visible deterioro en la calidad de vida de los capitalinos. El más mencionado es la inseguridad (alrededor de 57-60% en las encuestas ENSU del Inegi, pero también la movilidad.

Hay calles que parecen la superficie lunar, las inundaciones, las constantes fallas en el sistema de transporte…

* Muy reñida la contienda interna por la candidatura de Morena al gobierno de Michoacán. Una encuesta de Mendoza Blanco y Asociados pone al guinda arriba en la intención de voto más de dos a uno sobre el PRI y el PAN juntos.

Entre los múltiples candidatos destaca Fabiola Alanís; 15% en las preferencias electorales, sólo superada por Carlos Torres Piña, 16.4 por ciento. Muy pegado está el senador con licencia Raúl Morón, 14.2 por ciento.

Los tiempos juegan a favor de una candidata mujer por tres razones: la primera, Michoacán nunca ha tenido una gobernadora; segunda, el encono entre el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el senador Morón, y la tercera, la inminente candidatura de Grecia Quiroz.