Colombia decide, América Latina observa

Las elecciones presidenciales en Colombia representan mucho más que la definición del próximo ocupante de la Casa de Nariño. En un continente marcado por la polarización política, la inseguridad y la incertidumbre económica, los colombianos eligieron el rumbo de una de las democracias más influyentes de América Latina. El resultado tendrá repercusiones que irán más allá de sus fronteras.

Hasta los últimos días de campaña, las encuestas mostraban una ventaja para el candidato Abelardo de la Espriella frente al oficialista Iván Cepeda. Los estudios del Centro Nacional de Consultoría (CNC), Guarumo-Ecoanalítica y AtlasIntel coincidían en otorgarle una ventaja de entre cuatro y ocho puntos porcentuales, reflejando un cambio significativo respecto al inicio de la campaña y anticipando una contienda altamente polarizada. Sin embargo, la elección terminó siendo mucho más cerrada de lo que varios sondeos proyectaban, confirmando que las encuestas son una fotografía del momento y no un resultado definitivo.

Colombia ocupa una posición estratégica. Es el puente entre Sudamérica y Centroamérica, un actor clave en la lucha contra el narcotráfico y un socio comercial y político de Estados Unidos, México y buena parte de la región. Por ello, cada cambio de gobierno modifica el equilibrio diplomático latinoamericano.

La próxima administración enfrentará desafíos enormes. La seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población, mientras que el crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción de la desigualdad siguen siendo tareas pendientes. Al mismo tiempo, el país deberá definir cómo continuará el proceso de paz con los grupos armados y cuál será su relación con sus principales aliados internacionales.

Para América Latina, unas elecciones estables y transparentes en Colombia enviarían un mensaje de fortaleza institucional en una época en la que varias democracias enfrentan cuestionamientos y altos niveles de polarización. En cambio, un escenario de confrontación política prolongada podría afectar la confianza de los inversionistas y dificultar la coordinación regional en temas como migración, seguridad y comercio.

México también tiene razones para seguir de cerca este proceso. Ambos países mantienen una relación económica creciente, comparten intereses dentro de la Alianza del Pacífico y cooperan en asuntos de seguridad, movilidad humana y combate al crimen organizado. Además, Colombia es uno de los principales socios turísticos y culturales de México en América Latina.

La relación bilateral podría fortalecerse, independientemente de quién gane la elección si prevalece una visión pragmática. México necesita aliados para impulsar la integración económica regional y diversificar sus cadenas de suministro, mientras que Colombia busca ampliar sus mercados y atraer nuevas inversiones. Una agenda basada en la cooperación ofrece mayores beneficios que una marcada por las diferencias ideológicas.

Las elecciones colombianas también recuerdan una realidad que con frecuencia se pasa por alto: la estabilidad política de un país latinoamericano repercute en toda la región. Los problemas de seguridad, los flujos migratorios, el comercio y la inversión no conocen fronteras. Lo que ocurre en Bogotá termina teniendo efectos, tarde o temprano, en Ciudad de México, Lima, Santiago o Brasilia.

Más allá de las preferencias políticas de cada ciudadano, el mayor triunfo para Colombia será que la voluntad popular se exprese libremente, que las instituciones garanticen un proceso confiable y que quien resulte electo gobierne con capacidad de diálogo. En tiempos de creciente polarización, América Latina necesita menos confrontación y más acuerdos. Colombia tiene hoy la oportunidad de enviar ese mensaje a toda la región.